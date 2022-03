Ukrajnai háború

London fontolóra vette légvédelmi eszközök szállítását Ukrajnának

Ezek az eszközök beleillenek a védelmi célú fegyverrendszerek kategóriájába, és a brit kormány e szállítmányokat úgy méretezi, hogy ne jelentsenek stratégiai léptékű eszkalációt. 2022.03.09 14:55 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A brit kormány fontolóra vette könnyű légvédelmi eszközök szállítását Ukrajnának - mondta szerdán Ben Wallace brit védelmi miniszter.



A brit kormány ugyancsak szerdán törvénytervezetet nyújtott be, amelynek értelmében bűncselekménynek minősülne orosz repülőgépek berepülése a brit légtérbe, illetve leszállásuk brit területen.



Wallace a londoni alsóházban tartott tájékoztatójában elmondta: Nagy-Britannia eddig 3615 könnyű páncéltörő fegyvert szállított Ukrajnába, és hamarosan kis mennyiségű Javelin páncéltörő rakétát is átad az ukrán haderőnek.



A brit védelmi miniszter szerint London megvizsgálja STARStreak típusú hordozható légvédelmi rakétarendszerek szállításának lehetőségét is.



Wallace hangsúlyozta: ezek az eszközök beleillenek a védelmi célú fegyverrendszerek kategóriájába, és a brit kormány e szállítmányokat úgy méretezi, hogy ne jelentsenek stratégiai léptékű eszkalációt.