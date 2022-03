Ukrajnai háború

Mintegy 150 ezer ukrán menekült van már Csehországban

Csehországba szerdáig mintegy 150 ezer ukrán menekült érkezett, közülük több mint 90 ezren már az országban tartózkodásra, egészségügyi ellátásra és munkavállalásra jogosító speciális vízumot is megkapták - közölte Vít Rakusan belügyminiszter szerdán Prágában a CTK hírügynökség kérdésére válaszolva.



A tárcavezető megerősítette, hogy a menekültek többsége továbbra is nő és gyermek.



Vít Rakusan szerint Prágában és mind a 13 csehországi régióban teljes gőzzel működnek a segélyközpontok, amelyek segítenek a menekülteknek adminisztrációs ügyeik intézésében, biztosítják ellátásukat, elszállásolásukat és a szükséges orvosi ellenőrzést, illetve kezelést.



Prágában a segélyközpontot a Kongresszusi Palotában rendezték be, ahol Zdenek Hrib főpolgármester szerint eddig 19 ezer menekülttel foglalkoztak. Miután a főváros elszállásolási lehetőségeinek határára jutott, a menekültek egy részét a még szabad kapacitásokkal rendelkező regionális központokba szállítják. Prágán kívül az ukránok legnagyobb számban Dél-Morvaországba és Dél-Csehországba szeretnének menni.



Csehország mintegy 250 ezer ukrán menekültnek képes biztosítani a befogadást és az alapellátást - mondta a miniszter.



A probléma hosszabb távú kezelésével szerdán délután foglalkozik a kormány.



Az Ukrajna elleni orosz agresszió széles körű szolidaritási hullámot váltott ki a csehek körében. Petr Fiala miniszterelnök legutóbbi nyilatkozata szerint a kormány több mint 600 millió korona (9,3 milliárd forint) értékben adományozott fegyvereket és lőszert az ukrán kormánynak, s ez a segélynyújtás folytatódni fog. Az ukrán menekültek megsegítésére a kormány eddig mintegy 3,6 milliárd koronát (55,8 milliárd forint) különített el, míg a civil szféra több mint 1,5 milliárd koronát (23,25 milliárd forint) gyűjtött össze, s az összeg napról napra növekszik.



Csehország a pozsonyi kormány kérésére 100 katonát és rendőrt küldött Szlovákiába az ottani menekültproblémák kezelésének segítésére. A csehek egy része az ukrán-szlovák határon fog szolgálatot teljesíteni, míg többségük szlovák kollégáikkal együtt 400 személy befogadására alkalmas menekülttábort épít Rózsahegy (Ruzomberok) mellett.