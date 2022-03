Állati

Befogták a veszélyeztetett appennini barnamedvét, amely betört egy pékségbe

Befogták azt a veszélyeztetett appennini barnamedvét, amely betört egy pékségbe az olaszországi Abruzzo tartományban.



Juan Carritót, ahogy a közép-olaszországi Roccaraso falujának lakói elnevezték, egy "problémás állatoknak fenntartott" intézménybe vitték.



A veszélyeztetett appennini alfajhoz tartozó barnamedve december elején egy éjszaka betört egy pékségbe, és befalta a süteményeket. A kétéves medvét akkor befogták, nyugtatót kapott, majd Abruzzo, Lazio és Molise tartományok egy emberektől távol eső nemzeti parkjába került - írta hétfőn a The Guardian online kiadása.



Egy héttel később azonban visszatért Roccaraso síközpontba, ahol lefilmezték, amint a hóban egy rá támadó, harapdáló, ugató kutyát ráz le magáról.



Juan Carritót az elmúlt két évben többször is látták, amint az utcákon járkál és szökőkutakból iszik. Nemrég a vasútállomás közelében vették észre, vasárnap délután pedig csalival, valamint egy medvék befogására használt, úgynevezett csőcsapdával befogták.



Altató injekciót kapott, majd a Chieti megyei Palena medverezervátumba szállították. A rendőrség azt mondta, noha nehéz döntés volt, mégis be kellett fogni "magabiztos" viselkedése miatt, saját épsége érdekében.



"A beavatkozásra szükség volt, hogy a medvét megvédjük, távol tartsuk a veszélyes helyzetektől, és attól a környezettől, ahol túl régóta szinte csakis hulladékot evett" - mondta Lucio Zazzara, az appenini barnamedvéknek otthont adó Maiella nemzeti park elnöke.



A Palena rezervátumban - ahol várhatóan csak átmenetileg lesz - Juan Carritót éjjel-nappal figyelemmel kísérik.



"Az a legfontosabb, hogy a vadonba való visszatérését segítsük" - tette hozzá Zazzara.



Több mint 600-an írták alá a medve befogása ellen tiltakozó petíciót. "Juan Carrito sose bántott senkit" - mondta Luii Liberatore helyi lakos, aki a kérelmet elindította.



Az appennini barnamedve súlyosan veszélyeztetett alfaj, az Appennini-hegység Abruzzo, Lazio és Molise tartományait átszelő erdeiben él.



A Természetvédelmi Világszövetség (WWF) olasz irodája 2019-ben arra hívta fel a figyelmet, hogy az alfajt a kihalás fenyegeti. Az elmúlt 25 évben a populáció megfogyatkozott, 63 százalékuk orvvadászat áldozata lett, vagy járművek ütötték el.