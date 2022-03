Ukrajnai háború

Brit vezérkari főnök: mindenképpen el kell kerülni a háborút a NATO és Oroszország között

Sir Tony Radakin tengernagy arra intette a brit állampolgárokat, hogy ne menjenek harcolni Ukrajnába az orosz hadsereg ellen. 2022.03.06 23:14 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az ukrán nép rettenetes helyzetbe került az Oroszország által indított háború miatt, de ezzel együtt is mindent el kell követni annak megakadályozására, hogy a NATO és Oroszország között is háború törjön ki - mondta vasárnap a brit fegyveres erők vezérkari főnöke.



Radakin a BBC brit közszolgálati televízió vasárnapi politikai magazinműsorában - arra a kérdésre, hogy a Nyugat megteheti-e, hogy kívülről figyeli az ukrán nép háborús szenvedéseit - kijelentette: az ukrajnai lakosság helyzete valóban kétségbeejtő, de fel kell ismerni azt is, hogy a Nyugatnak el kell kerülnie a háborút Oroszországgal, mert egy ilyen háború a mostani rettenetes helyzetnél is még rosszabbat teremtene.



"Semmit nem akarunk kevésbé, mint egy háborút Oroszországgal" - fogalmazott a brit vezérkari főnök.



Hozzátette: az ukrajnai háború Oroszország szempontjából nem halad jól, Oroszország is szenved, elszigetelt hatalommá vált, kevésbé erős, mint tíz nappal ezelőtt, és számára ez a helyzet nem tartható fenn. "Éppen ezért bíznunk kell abban, hogy amit eddig megtettünk, az helytálló" - mondta Radakin tengernagy, utalva a Moszkva ellen érvénybe léptetett nyugati szankciókra.



Kijelentette: a Nyugat tartozik az ukrán népnek azzal, hogy folytatja az Ukrajnának nyújtott támogatást, de tartozik az ukrán népnek, Európa egészének és az egész világnak azzal is, hogy garantálja az ukrajnai háború eszkalációjának elkerülését.



Hozzátette: jóllehet többször is felmerült az a kérés, hogy a Nyugat létesítsen repüléstilalmi övezetet Ukrajna légterében, ez nem lenne hatékony, mivel az orosz támadások zömét szárazföldi erők, köztük tüzérségi alakulatok hajtják végre, viszont egy ilyen repüléstilalom bevezetése is az eszkaláció kockázatával járna.

Arra a kérdésre, hogy mi az oka az olyan jelenségeknek, mint például a Kijev környékén észlelt hatalmas, több mint 60 kilométer hosszú orosz katonai konvoj elakadása, a brit vezérkari főnök elmondta: Oroszország a második világháború óta nem hajtott végre a mostanihoz hasonló méretű műveleteket, márpedig az ilyen összetett műveletek rendkívül bonyolultak és nehezek, és az látszik, hogy Oroszország nem tudja ezeket hozzáértő módon végrehajtani.



A tengernagy szerint mindemellett Oroszország a hadfelszerelést sem tudja karbantartani, és e felszerelések folyamatosan elromlanak. Mindezt tetézik az ukrán hadsereg támadásai, és a Nyugat tudja, hogy az invázió frontvonalában haladó orosz alakulatok rettenetes veszteségeket szenvedtek - hangsúlyozta a brit vezérkari főnök.



Hozzátette: az a csaknem ötszáz fős emberveszteség, amelyről Oroszország a háború első hete után beszámolt, nagyobb, mint ahány brit katona az afganisztáni hadműveletek több mint húsz éve alatt meghalt.



Ukrajna több mint tízezres orosz veszteségről számolt be, és bár nem tudható, hogy ez megfelel-e a valóságnak, az bizonyos, hogy az orosz hadsereg egyes előretolt egységeit az ukrán válaszcsapások megtizedelték - fogalmazott Radakin tengernagy.



A brit vezérkari főnök felhívta a figyelmet arra, hogy törvénysértést követnének el azok a brit katonák és civilek egyaránt, akik Ukrajnába mennének harcolni az orosz hadsereg ellen.



Sir Tony Radakin alig burkoltan bírálta Liz Truss brit külügyminisztert, aki a múlt héten kijelentette: támogatja azokat, akik Ukrajnába utaznának és harcolnának az ukrán hadsereggel vállvetve az orosz haderő ellen.



"Mi, a brit fegyveres erők professzionális tagjai azt mondjuk, hogy ez nem lenne feltétlenül észszerű cselekedet" - fogalmazott a brit vezérkari főnök a vasárnapi BBC-interjúban.