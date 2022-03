Ukrajnai háború

Blinken: Washington 2,75 milliárd dollárral támogatná az ukrajnai és a lengyelországi humanitárius segítségnyújtást

Az amerikai kormányzat a kongresszushoz fordult, hogy hagyja jóvá 2,75 milliárd dollár továbbítását az Ukrajnában és Lengyelországban tevékenykedő humanitárius szolgálatoknak - jelentette be szombati varsói sajtóértekezletén Antony Blinken amerikai külügyminiszter.



A lengyelek és az amerikaiak tudják, milyen fontos a szabadság védelme, ezért együtt támogatják Ukrajnát, amely törvénytelen és provokálatlan agresszióval szembesül - fogalmazott Blinken, aki lengyel hivatali partnerével, Zbigniew Rauval közösen tartott sajtótájékoztatót a délkelet-lengyelországi Rzeszówban folytatott tárgyalásaikat követően.



Ukrajnát Oroszország támadta meg február 24-én, Vlagyimir Putyin elnök a hadműveletet elrendelve egyebek között a kelet-ukrajnai orosz kisebbség védelmére és Ukrajna fegyverektől való mentesítésének szükségességére hivatkozott.



Blinken most úgy értékelte: Lengyelország az élenjáró azon országok közül, amelyek az Ukrajna megtámadása miatt keletkezett humanitárius válságra reagálnak. "Ami Lengyelország és más országok támogatását illeti", Joe Biden amerikai elnök kormányzata a kongresszushoz fordult, hogy hagyja jóvá az Ukrajnában és Lengyelországban tevékeny humanitárius szolgálatok támogatására szánt 2,75 milliárd dollárt - közölte az amerikai diplomácia vezetője.



Zbigniew Rau, utalva arra, hogy az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetben (EBESZ) jelenleg Lengyelország tölti be a soros elnöki tisztséget, felszólította Oroszországot a vérontás beszüntetésére, valamint az ostrom alatt álló ukrajnai városokból a civil lakosság kimenekítését lehetővé tevő humanitárius folyosók megnyitására.



Aláhúzta: Lengyelország soha nem ismeri el a "jogtalan, provokálatlan" agresszió következtében létrejött területi változásokat. A nemzetközi jog megsértésének nevezte, hogy az orosz erők az ukrán "társadalmat terrorizáló támadási eszközöket" használnak, az invázió során tűz alá veszik a civilek lakta területeket, az atomerőműveket és a nem katonai járműveket.



Rau aláhúzta: a saját "fájdalmas történelmi tapasztalata alapján" Lengyelország következetesen fogja szorgalmazni a háborús bűnösök felelősségre vonását.



Tudatta: Lengyelország az Ukrajnában elkövetett háborús bűnöket dokumentáló központot alapít, és ezen a téren az Egyesült Államok együttműködésére számít.



A totalitárius rendszerek kutatásával foglalkozó varsói Witold Pilecki Intézet kedden jelentette be, hogy bizonyítékokat és tanúvallomásokat gyűjtő központot létesít az orosz fegyveres erők ukrán lakossággal szembeni bűntettekről.



Csütörtökön pedig az EBESZ közölte, hogy független vizsgálóbizottságot hoz létre az Oroszország Ukrajna ellen indított offenzívájában esetlegesen elkövetett háborús bűncselekmények kivizsgálására.



A Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) főügyésze is közölte: a testület nyomozói útnak indultak az ukrajnai régióba, hogy megkezdjék a lehetséges háborús bűnökre vonatkozó adatok összegyűjtését.