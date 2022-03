Ukrajnai háború

Putyin: Oroszországnak nincsenek barátságtalan szándékai a szomszédjaival szemben

Oroszországnak nincsenek barátságtalan szándékai a környező országokkal szemben, minden cselekedete kizárólag az ellene irányuló barátságtalan intézkedésekre adott válasz - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken egy online rendezvényen.



"Szeretném még egyszer hangsúlyozni: nincsenek rossz szándékaink a szomszédjainkkal szemben, és azt tanácsolnám nekik, hogy ne élezzék ki a helyzetet, és ne vezessenek be korlátozásokat. Mi minden kötelezettségünknek eleget teszünk, és ezután is így fogunk tenni" - mondta Putyin.



"Nem látjuk szükségét a helyzet kiélezésének, vagy annak, hogy rontsuk a kapcsolatainkat. Minden lépésünk mindig válasz valamilyen, Oroszországgal szembeni barátságtalan cselekedetre" - tette hozzá.



Arra biztatta a szomszédos országokat, hogy "gondolkodjanak a kapcsolatok normalizálásán és a normális együttműködés kialakításán". Leszögezte, hogy Oroszország a külföldi partnerek kivonulása után, amely "okoz némi kárt", ha megkésve is, de végre fogja hajtani a közösnek indult projekteket, teljesíti a kitűzött feladatokat, és megszerzi az ehhez szükséges kompetenciákat, ahogy egyebek között a légi közlekedésben tette.



Az elnök, aki a kalinyingrádi exklávé és az orosz anyaország között közlekedő Marsall Rokosszovszkij tengerjáró komp zászlófelvonásán beszélt, azt mondta, hogy Oroszország tovább fog dolgozni a logisztikai függetlenség elérésén.



Vjacseszlav Vologyin, az orosz parlament alsóházának elnöke a Telegram-csatornáján azt állította, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elhagyta országát, és Lengyelországban tartózkodik. Vologyin szerint ezért van az, hogy az ukrán parlament képviselői eredménytelenül próbálnak találkozni vele.

Valentina Matvijenko, az orosz felsőház elnöke szerint a nyugati országok "a méretét, agresszivitásának fokát és a gyűlölet koncentráltságát tekintve példátlan információs háborút" indítottak Oroszország ellen. Matvijenko szerint ebben a háborúban "minden egyes támadást előre kidolgoztak, előkészítettek és technikailag biztosítottak".



Igor Konasenkov vezérőrnagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője délután arra figyelmeztetett, hogy "ukrán nacionalisták" Harkivban provokációra készülnek a nyugati média bevonásával. Mint mondta, több rakéta-sorozatvetőt helyeztek el a város Kijevi kerületében, a Zsiljardi utcai házak között, és a helyi lakosoknak, köztük a gyerekeknek is megtiltották otthonuk elhagyását.



A tábornok szerint az "ukrán nacionalisták" arra készülnek, hogy tüzet nyissanak a városon kívül állomásozó orosz egységekre, választ kiprovokálva tőlük. Mint mondta, a válaszcsapásról videofelvételeket készülnek nyugati újságíróknak továbbítani.



Beszámolója szerint az orosz hadsereg segíti az elfoglalt - az ő szóhasználatában "felszabadított" - ukrajnai települések lakosait. Mint mondta, Herszonba több mint 140 tonna élelmiszert és gyógyszert juttattak el.



Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pénteken az Ukrajnával szemben képviselt orosz tárgyalópozícióval kapcsolatban azt hangoztatta, hogy a híresztelésekkel ellentétben Moszkva nem fog lemondani Ukrajna "nácítlanításáról".