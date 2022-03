Ukrajnai háború

Büntetlenséggel számolhatnak azok a csehek, akik Ukrajna oldalán bekapcsolódnak a harcokba

Csehországban jelenleg hatályos törvény tiltja a külföldi hadseregekben történő szolgálatot, erre csak az államfő, mint a hadsereg főparancsnokának az engedélye alapján van lehetőség. 2022.03.03 20:50 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Büntetlenséggel számolhatnak azok a cseh állampolgárok, akik Ukrajnába mennének, hogy harcoljanak az országba behatoló oroszok ellen. Ebben állapodott meg Milos Zeman cseh államfő és Petr Fiala kormányfő, akik a témát csütörtökön este a cseh elnökök vidéki rezidenciájában, a Prágától nyugatra fekvő Lány kastélyban vitatták meg.



"Megállapodtunk, hogy garantálni tudjuk a büntetlenséget elnöki abolícióval (kegyelemmel) és az én ellenjegyzésemmel" - mondta Petr Fiala újságíróknak a találkozó után.



Csehországban jelenleg hatályos törvény tiltja a külföldi hadseregekben történő szolgálatot, erre csak az államfő, mint a hadsereg főparancsnokának az engedélye alapján van lehetőség.



A kormányfő mostani nyilatkozata szerint nincs lehetőség arra, hogy az állampolgároknak kollektív engedélyt adjanak háborúba indulni az országhatárokon túlra, s tekintettel az érdeklődők magas számára az sem lehetséges, hogy egyenként vizsgálják meg a kérvényeket.



A cseh államfői iroda mintegy 300, a védelmi minisztérium pedig több mint 100 állampolgár kérvényét tartja nyilván, akik Ukrajnába szeretnének menni és harcolni az országba behatoló orosz hadsereg ellen. A védelmi tárca szerint nem kizárt, hogy néhány személy mindkét helyre beküldte kérvényét.



Jirí Ovcácek elnöki szóvivő már a hét elején közölte, hogy Milos Zeman elvileg kedvezően viszonyul az engedélyek kiadásához, de kikéri a védelmi, a belügyi és a külügyi tárca véleményét is.



Volodimir Zelenszkij ukrán államfő a múlt héten szólította fel a külföldi állampolgárokat, hogy kapcsolódjanak be Ukrajna védelmébe és alakítsanak nemzetközi légiót.



Vlagyimir Putyin orosz elnök február 24-én hajnalban rendelte el katonai művelet végrehajtását a Donyec-medencében, leszögezve, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország demilitarizálására. Az orosz erők mindazonáltal Ukrajna más térségeiben, köztük Kijevben is támadtak katonai és polgári célpontokat, és támadást indítottak a Moszkva-barát szakadárok is az általuk ellenőrzött kelet-ukrajnai területekről. Az ukrán vezetés hadiállapotot vezetett be, majd benyújtotta európai uniós csatlakozási kérelmét. A felek számos halálos áldozatról is beszámoltak. A NATO a háború megindulása után aktiválta többnemzetiségű gyorsreagálású haderejét. Az Európai Unió és a nyugati országok fegyvereket szállítanak Ukrajnának és szankciókat hoztak Oroszország ellen.