Légikatasztrófa

Nyolcra emelkedett a román légierőnél történt kettős baleset áldozatainak száma

Nyolcra emelkedett a román légierőnél szerda este történt kettős baleset áldozatainak a száma, miután csütörtökre virradó éjszaka megtalálták az elsőként lezuhant MiG-21 Lancer vadászgép pilótájának holttestét is a roncsok között.



Szerda este helyi idő szerint 20 óra után néhány perccel lezuhant a légierő egy járőrszolgálatot teljesítő MiG 21-es vadászgépe a Fekete-tenger partvidékén, Konstanca megyében, 20 óra 44 perckor pedig a keresésére küldött IAR 330-Puma helikopter is lezuhant, és a fedélzetén tartózkodók közül senki sem élte túl a balesetet.



A román védelmi minisztérium (MAPN) szerda éjszaka pontosította, hogy az eredeti közlésben szereplő öt halálos áldozaton kívül további két katona halt meg a helikopter-balesetben, ugyanis az öttagú legénységen kívül a haditengerészet vízi mentésre felkészült két búvára is a vadászgép eltűnt pilótájának keresésére indult, hiszen akkor még abban reménykedtek, hogy a MiG pilótája katapultált.



A MiG-21 esetében a hatóságok műszaki hibára gyanakszanak, a helikopter lezuhanását pedig a jegesedés idézhette elő, miután a pilóta azt jelentette, hogy az időjárási viszonyok kedvezőtlenek, majd parancsot kapott, hogy térjen vissza a támaszpontra. Mindkét típus több mint 40 éve van szolgálatban a román légierőnél. A MAPN közölte, hogy a balesetek okainak kivizsgálásáig repülési tilalmat rendeltek el mindkét típusra.



Vasile Dincu védelmi miniszter az egyik hírtelevíziónak nyilatkozva kizárta azt a lehetőséget, hogy - a szomszédos Ukrajnában zajló háborúval összefüggésben - találat érte volna a román vadászgépet. Leszögezte: a légtér megfigyelése folyamatos, semmi sem marad észrevétlen. Amíg nincs semmi ilyesmire utaló bizonyíték, a MiG 21-es lezuhanását balesetnek tekintik. Dincu megjegyezte: többször megtörtént már, hogy a MiG-ek műszaki problémák miatt lezuhantak. Az utóbbi 25 évben a román légierő több mint húsz MiG-21-ese hajtott végre kényszerleszállást vagy zuhant le.



Mind a vadászgép, mind a mentőhelikopter a Fekete-tenger parti Mihail Kogalniceanu légi támaszpontról szállt fel, ahol a román légierő egységein kívül amerikai, francia, olasz és német harci különítmények állomásoznak. A kettős baleset nyomán a MAPN lemondta a - rossz idő miatt korábban már elhalasztott - csütörtökre tervezett, a német és az olasz légierő parancsnokainak jelenlétében tartandó légi bemutatót, amelyen egy újságírókat szállító C-27 Spartan szállítógépet "célpontnak" kijelölve akarták bemutatni, hogyan zajlik a NATO-gépek légtérvédelmi járőrözése és egy célpont elfogása.