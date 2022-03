Bűnügy

Europol: gyermekbántalmazást ábrázoló online tartalmak száznál is több felhasználóját azonosították Európában

Az Ausztriában és a Magyarországon azonosított esetek közül kettőben a gyanúsítottak saját, hat, illetve nyolc éves gyermekeiket bántalmazták. 2022.03.03 06:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Gyermekek szexuális zaklatásával, bántalmazásával és kizsákmányolásával kapcsolatos, online elérhető tartalmak nemzetközi felkutatása során száznál is több terjesztőt és felhasználót azonosítottak Európában - közölte az Európai Unió rendőrségi együttműködési szervezete (Europol) szerdán.



A hágai székhelyű uniós szervezet tájékoztatása szerint 2019-ben indult nyomozás egy online tartalom-szolgáltató bejelentése nyomán, amely szerint nagyszámú elkövető használta a platformot gyermekbántalmazást ábrázoló képek és videók, köztük csecsemők és kiskorú gyermekek elleni gyakran szadista módon elkövetett szexuális zaklatást bemutató tartalmak cseréjére.



A vizsgálat során 90 ezer felhasználói fiókot azonosítottak, 46 gyanúsítottat állítottak elő, mindegyiküket Új-Zélandon, és több mint 100-at azonosítottak be az Európai Unió tagországaiban.



Megemlítették: az Ausztriában és a Magyarországon azonosított esetek közül kettőben a gyanúsítottak saját, hat, illetve nyolc éves gyermekeiket bántalmazták. Az azonosítást követően mindkét gyermeket védelem alá helyezték. Egy másik, spanyolországi vizsgálat olyan esetet tárt fel, amelyben a gyanúsított gyermekeket ábrázoló szexuális anyagokat birtokolt és terjesztett, miközben meztelen és szexuális képeket is forgatott felnőttekről, azok beleegyezése nélkül. Számos vizsgálat továbbra is folyamatban van az Európai Unió tagországaiban - tették hozzá.



A gyermekek szexuális zaklatására vonatkozó anyagokat birtokló és online megosztó fiókok tízezreivel kapcsolatos nemzetközi műveletben Ausztrália, Ausztria, Csehország, az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Görögország, Horvátország, Kanada, Magyarország, Spanyolország, Szlovénia és Új-Zéland bűnüldöző hatóságai vettek részt - közölte az Europol.