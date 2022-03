Ukrajnai háború

Morawiecki uniós embargót sürget az orosz szénimportra

Európai uniós embargót szorgalmazott szerdán az orosz szénimportra Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő az Európai Tanács (ET) elnökével, Charles Michellel a délkelet-lengyelországi Rzeszówban tartott közös sajtóértekezleten.



A Michellel folytatott tárgyalásokat követő repülőtéri sajtókonferencián Morawiecki elmondta: egyeztettek az ukrajnai háború több vonatkozásáról, a Lengyelország által nyújtott humanitárius segítségen kívül az Oroszországgal szembeni szankciókról is.



Morawiecki minél messzemenőbb uniós szankciókat szeretne "az orosz háborús gépezet megállítása érdekében". Az újabb szankciócsomagnak szerinte az orosz kőolaj-, földgáz- és szénszállításokat kell érintenie. A kormányfő megismételte a keddi brüsszeli látogatása során már megfogalmazott igényét, hogy az Európai Bizottság (EB) hirdessen behozatali tilalmat az orosz szénre.



Lengyelország szénalapú energiarendszere részben behozatalból fedezi szükségleteit, az import fő forrása éppen Oroszország volt eddig. Morawiecki közölte: Varsó az orosz szénimport azonnali leállítását akarja, ennek kiváltása érdekében szerdán Scott Morrison ausztrál kormányfővel egyeztetett ausztrál szén lengyelországi behozataláról.



Újságírói kérdésre Morawiecki elmondta: a szénembargó lengyelországi meghirdetéséhez szükség van arra, hogy az EB "egy szó erejéig" biztosítsa Varsót arról, hogy emiatt nem rónak ki büntetést vele szemben. Az EB jóváhagyása azért szükséges, mert a téma a nemzetközi kereskedelem eleme, vagyis az EU-ra átruházott hatáskörbe tartozik - magyarázta.



Michel az EU-nak az ukrajnai orosz agresszióval szemben tanúsított "rendkívüli egységéről" beszélt. "Együtt nagyon gyorsan cselekedhetünk, dönthetünk a nehéz, Oroszország számára hatalmas következményekkel járó szankciókról is" - jelentette ki. Hozzátette: mindennek következményei lesznek az EU számára is, de a tét a demokratikus elvek és a nemzetközi jog tiszteletben tartása.



Az energiahordozók embargójára vonatkozó újságírói kérdésre Michel úgy válaszolt: jelenleg a már elfogadott szankciók megvalósítása jelent prioritást.



Az ET elnöke utalt az ukrán-lengyel határon átkelő, nem európai származású menekültek állítólagos megkülönböztetéséről szóló, a közösségi médiában az utóbbi napokban megjelent hírekre is. Fontosnak nevezte, hogy Lengyelország "erőteljesen garantálja" az uniós értékeket, ne tegyen különbséget az Ukrajnából menekülők között.



Morawiecki az említett híreket orosz propagandának nevezte, és aláhúzta: Lengyelország minden háborús menekültnek segít, és humanitárius módon kezeli őket, függetlenül attól, Ukrajna vagy más országok állampolgárai-e.



A két politikus a sajtóértekezlet után a Korczowa-Krakowiec lengyel-ukrán határátkelőre látogatott.