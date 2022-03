Ukrajnai háború

Rakétatámadás érte, lángokban áll a harkivi rendőrkapitányság épülete - videó

Szerdán reggel a harkivi rendőrfőkapitányság épületébe csapódott egy rakéta.



A csapás következtében tűz ütött ki az épületben, valamint egy közelben lévő egyetem és több lakóház is kigyulladt.



Ezt megelőzően orosz ejtőernyősök landoltak Harkivban, és megtámadtak egy katonai kórházát - közölte az Ukrán Független Információs Ügynökség.



A városban továbbra is heves harcok zajlanak. Legalább 21-en meghaltak és 112-en megsebesültek az elmúlt 24 órában a Harkiv elleni harcokban - mondta el Oleh Szinehubov, a megye kormányzója szerdán.



Kedden Harkiv főterén csapódott be egy rakéta, a célpont a regionális kormány központi épülete volt.

Харків у ці хвилини pic.twitter.com/oliBSG6CyI — Алчевськ UA🇺🇦 (@AlchevskUA) March 2, 2022