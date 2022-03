Ukrajnai háború

A Müncheni Filharmonikusok megválnak Putyint támogató vezető karmesterüktől

A Müncheni Filharmonikusok megválnak Valerij Gergijev vezető karmestertől, mert a Vlagyimir Putyin orosz elnök támogatói közé tartozó művész nem határolódott el az Ukrajna elleni orosz inváziótól - közölte kedden a zenekar fenntartója, a bajor tartományi főváros főpolgármestere.



Dieter Reiter közölte, hogy a zenekar azonnali hatállyal megvált Valerij Gergijevtől, mert annak ellenére nem szólalt meg, hogy felszólította, határolódjon el egyértelműen "a brutális háborútól, amelyet Putyin folytat Ukrajna, és különösen partnervárosunk, Kijev ellen".



A főpolgármester a zenekar honlapján megjelent közleményében kifejtette: azt várta az orosz művésztől, hogy átgondolja és felülvizsgálja az orosz államfőről alkotott igen pozitív értékelését. Valerij Gergijev ezt nem tette meg, holott a közös munka folytatásához elengedhetetlen lett volna egyértelmű jelzés a zenekarnak, a közönségnek, a nyilvánosságnak és a város politikai tényezőinek.



Ez a jelzés elmaradt, ezért nem volt más választás, mint az azonnali szétválás - közölte a szociáldemokrata (SPD) politikus.



Valerij Gergijev a világ egyik leghíresebb karmestere, 1988 óta a szentpétervári Mariinszkij Színház művészeti igazgatója és főigazgatója, 2007 és 2015 között a Londoni Szimfonikus Zenekart vezette. Vlagyimir Putyinhoz fűződő baráti viszonya közismert volt már akkor is, amikor a 2015/2016-os évad elején - vagyis jóval az Ukrajnához tartozó Krím-félsziget Oroszországhoz csatolása után - átvette a Müncheni Filharmonikusok vezetését, de kinevezésében a művészi szempontok fontosabbak voltak a politikaiaknál.



Az Ukrajna elleni orosz háború azonban akár a karrierjének végét is jelentheti - emelte ki keddi összeállításában a Bayerischer Rundfunk (BR) tartományi közszolgálati médiatársaság, hozzátéve, hogy Hamburg világhírű koncertpalotája, az Elbphilharmonie is bejelentette, hogy megszakítják az együttműködést az orosz művésszel, így törlik a programból a Mariinszkij Színház zenekarával és a sztárkarmesterrel húsvétra tervezett két hangversenyt.



Szakított a 65 éves karmesterrel a többi között a baden-badeni Festspielhaus is. Ez a BR beszámolója szerint különösen figyelemre méltó, mert Gergijev 24 éve rendszeres vendég a magánfinanszírozású intézményben, amelyet jelentős összeggel támogat a város orosz közössége. Benedikt Stampa művészeti igazgató szerint lehetetlen a közös munka folytatása, mert a karmester nem határolódott el Putyin "embertelen cselekedeteitől", ami azt jelenti, hogy "nyilvánvalóan már nem képviseljük ugyanazokat az értékeket".



Németország mellett a nyugati világban másutt is szakítottak Valerij Gergijevvel, lemondták hangversenyeit a többi között amerikai, brit, holland és osztrák előadóhelyek - operaházak, koncerttermek -, és a milánói Scala operaház is felszólította a moszkvai rendszer nyilvános elítélésére. A művész ennek a felszólításnak sem tett eleget.