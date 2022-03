Szudáni államcsíny

Ismét ezrek tüntettek Szudán több városában, halottat is jelentettek

Folytatódnak a tüntetések Szudán több városában, az as-Sark el-Avszat című pánarab napilap kedden azt közölte, hogy a hatóságok éles lőszert is bevetnek, egy tiltakozót lelőttek. 2022.03.01 12:55 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A fővárosban, Kartúmban tüntető több ezer ember egy időre megostromolta az elnöki palotát is, az épület köré vont kordonokat lebontották.



Három hónapja ez az első alkalom, hogy a tiltakozók áttörik az épület köré vont szigorú biztonsági kordont - emlékeztetett az as-Sark el-Avszat.



A Szudáni Orvosok Bizottsága, amely egyebek között nyilvántartja a tüntetések áldozatainak számát, azt közölte, hogy a megmozdulások másik fő központjában, a Kartúmmal szemben lévő, a Nílus másik partján fekvő Omdurmánban egy ember meghalt. Helyszíni beszámolók szerint a biztonsági erők éles lőszer mellett könnygázt és hanggránátokat is bevetnek a tömeg oszlatására.



Megmozdulásokat jelentettek a Kartúm agglomerációjához tartozó Bahri városából is.



Az emberek hetek óta követelik, hogy a katonák térjenek vissza a kaszárnyákba, és igazságot követelnek a katonai hatalomátvételt követő elnyomás áldozatainak.



Az országban a hadsereg október 25-i államcsínye óta rendszeresen vonulnak tömegek az utcára polgári kormányzást követelve. A hatalomátvétel véget vetett a polgári szervezetekkel Omar el-Besir egykori diktátor 2019-es megbuktatását követően kialakított együttműködésnek. A nyugati nagyhatalmak bírálták a puccsot, és felfüggesztették az országnak nyújtott segítséget.