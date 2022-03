Rakéta csapódott be Harkiv főterén - videó

Rakétatámadás érte Harkiv főterét kedd reggel, a város erős nyomás alatt állt.



A célpont a regionális kormány központi épülete lehetett. A közelben ablakok törtek be, autók borultak fel a robbanás erejétől.



Sérültekről és áldozatokról egyelőre nem érkezett jelentés.



A Szabadság Tér Harkiv történelmi központjában található.



Vlagyimir Putyin orosz elnök múlt hét csütörtök hajnalban katonai művelet végrehajtását rendelte el a Donyec-medencében, leszögezve, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország demilitarizálására. Az orosz erők mindazonáltal Ukrajna más térségeiben, így a fővárosban is támadtak katonai célpontokat, repülőtereket, és támadást indítottak a Moszkva-barát szakadárok is az általuk ellenőrzött kelet-ukrajnai területekről. Az ukrán vezetés hadiállapotot vezetett be. A felek halálos áldozatokról és sebesültekről is beszámoltak. A nyugati világ elítélte az orosz hadműveletet, és súlyos szankciókról döntött Oroszország ellen.

⚡️ Russian forces have struck Independence Square in central Kharkiv with a powerful explosion.



According to a video of the event, the blast detonated right in front of the headquarters of the Kharkiv Oblast government.



Video: Ukraine NOW/Telegram pic.twitter.com/poZjYcjRjD