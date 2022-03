Ukrajnai háború

Kína megkezdte állampolgárai evakuálását Ukrajnából

Kína megkezdte állampolgárai evakuálását Ukrajnából - számolt be kedden internetes kiadásában a Global Times című kínai lap.



A kijevi kínai nagykövetség szervezésében hétfőn mintegy 600 kínai diákot szállítottak közúton Moldovába Kijevből és Odesszából. Kedden további ezer kínai állampolgárt evakuálnak majd, őket is Ukrajnával szomszédos országokba utaztatják.



A kínai nagykövetség hétfőn felhívásban tájékoztatta az Ukrajnában tartózkodó kínai állampolgárokat, hogy Ukrajna egyes szomszédjai - köztük Magyarország, Lengyelország és Szlovákia - segítséget ad az Ukrajnából érkező kínaiaknak, egyebek mellett lehetővé téve számukra ideiglenesen a vízummentes belépést.



A Global Times információ szerint eddig már több mint hatezer kínai állampolgár regisztrált a nagykövetségen az evakuálásra. A lap egy korábbi cikke szerint Ukrajnában mintegy hatezer kínai állampolgár tartózkodik.



A kínai nagykövetség pénteki felhívásában még különjáratok indítását tervezte a menekítésére, ám a helyzet gyors romlására tekintettel többféle evakuálási tervet is kidolgozott.



A kínai vezetés elutasította az "invázió" megjelölést az orosz katonai akció leírására, és a nyugati világgal ellentétben nem ítélte el az orosz hadműveletet. Peking mindazonáltal több alkalommal mérsékletre intette a feleket a helyzet további romlásának elkerülése érdekében, és a tárgyalásos megoldást sürgette.