Ukrajnai háború

Horvát kormányfő: Zágráb fegyvereket küld Ukrajnának

Zágráb 124 millió kuna értékben (1 kuna jelenlegi árfolyamon közel 49 forint) gyalogsági fegyvereket és felszereléseket küld Ukrajnának - jelentette be Andrej Plenkovic horvát kormányfő a kabinet hétfői ülésén. A horvát hadsereg emelte a készültségi szintjét.



"Az orosz hadsereg Ukrajna elleni, semmivel sem igazolható, szárazföldi, légi és tengeri brutális támadásának vagyunk tanúi" - mondta a kormányfő, hozzátéve: miután hetekig hallgatták az orosz diplomácia bizonygatását, hogy nem készülnek támadásra, "most lehullottak az álarcok".



Szavai szerint Oroszország el akarja foglalni az egyik legnagyobb európai államot.



"Most láthatjuk, hogy ki az, aki joggal figyelmeztetett, és ki tévesztette meg a világ közvéleményét" - fogalmazott Plenkovic.



Emlékeztetett: a horvát nép nagyon jól tudja, mit jelent megvédeni a hazát az agressziótól. "Horvátországnak nincsenek kétségei, mi csakis a demokratikus és szuverén Ukrajna oldalán állhatunk" - húzta alá.



Ismételten felszólította Oroszországot, hogy vessen véget "ennek az őrült hadjáratnak", és térjen vissza a "józan ész és a párbeszéd" politikájához.



A kormányfő bejelentette, hogy emelik a készültségi szintet a menekültek befogadása és a gázellátás terén, és kitiltják az orosz légitársaságokat a horvát légtérből. Hozzátette: Zágráb csatlakozik az Európai Unió azon döntéséhez is, hogy a legnagyobb orosz bankokat kizárják a SWIFT bankközi kommunikációs rendszerből.



A kormányfő később újságíróknak úgy nyilatkozott: Zágráb döntött a hadsereg készültségi szintjének emeléséről is.



Mint mondta: kiemelt figyelmet fordítanak minden történésre a szomszédságban, Délkelet-Európában. "Semmiképpen sem akarjuk a helyzet destabilizálódását egyik szomszédos országban sem" - húzta alá.



A fegyverszállításokról a kormányfő nem közölt részleteket, a segélynyújtásról szóló határozati javaslatok pedig Horvátországban bizalmas dokumentumnak számítanak.



Hétfőn a szomszédos Szlovénia védelmi minisztere is bejelentette, hogy fegyvereket, lőszert és sisakokat küldenek Ukrajnába.



Matej Tonin tárcavezető elmondta: Szlovénia azokat a Kalasnyikov gépkarabélyokat küldi Ukrajnába, amelyeket azelőtt használt a szlovén hadsereg, hogy áttért az FN F2000-esek használatára. A Kalasnyikovokat stratégiai tartalékként tették félre, és egy részüket most Ukrajnába küldik - tette hozzá.