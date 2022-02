Ukrajnai háború

Zelenszkij Ukrajna azonnali felvételére szólította fel az EU-t

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfői videóüzenetében felszólította az Európai Uniót, hogy gyorsított eljárásban vegye fel Ukrajnát a tagjai közé.



"Az európaiak tisztában vannak azzal, hogy katonáink államunkért, ezzel egy időben egész Európáért harcolnak. Minden EU-tagország békéjéért, a gyermekek életéért, az egyenlőségért, a demokráciáért. Ez minden joggal felruház bennünket arra, hogy az Európai Unióhoz forduljunk: új, különleges eljárás formájában tegye lehetővé Ukrajna azonnali csatlakozását" - hangoztatta az elnök.



Zelenszkij kiemelte, hogy Ukrajna hálás partnereinek, de "a célunk az, hogy mi mind egyenlők legyünk". Szerinte az ukránok megérdemlik ezt. "Biztos vagyok abban, hogy ez igazságos, hogy megérdemeljük, és hogy mindez lehetséges" - szögezte le az államfő.



Bejelentette: szabadon engedik a börtönökből azokat az ukrán veteránokat, akik valódi harci tapasztalatokat szereztek a 2014 óta tartó Donyec-medencei fegyveres konfliktusban, az ukrán oldalon harcolva az oroszbarát szakadárok ellen, és kompenzálhatják bűneiket azzal, hogy ismét részt vesznek az ország védelmében a háború legforróbb pontjain.



A szabadon bocsátandók köztörvényes bűncselekményeket követtek el, ezért töltik börtönbüntetésüket.



"Erkölcsileg nem könnyű, de a védekezésünk szempontjából hasznos döntés született. A hadiállapot értelmében a valódi harctéri tapasztalattal rendelkező ukránokat kiengedik az őrizetből, és a háború legforróbb pontjain kompenzálhatják majd bűnösségüket. Minden kiszabott büntetést eltörölnek a Donyec-medencei művelet résztvevőivel szemben" - fejtette ki Zelenszkij. Hangsúlyozta, hogy most a védekezés a kulcsszó.



A kijevi városvezetés közben a Telegram üzenetküldő portálon arról tájékoztatta az ukrán főváros lakóit, hogy hétfő reggel kinyitnak az élelmiszerboltok, és újraindul a közösségi közlekedés is, bár jóval ritkább járatokkal. A metró is közlekedni fog, de csak egyes szakaszokon és mintegy negyvenperces időszakonként. A városvezetés hangsúlyozta, hogy a kijárási tilalom hétfő este tíz órától kedd reggel hét óráig újra életbe lép. Ismételten arra kérték a kijevieket, hogy csakis abban az esetben menjenek ki az utcákra, ha feltétlenül szükséges. Ezt megelőzően szombat délután öt órától egészen hétfő reggel nyolc óráig teljes kijárási tilalom volt a fővárosban.



Az egészségügyi minisztérium pedig a gyógyszertárakat kérte, hogy nyissanak ki a fővárosban.



Kijevben délelőtt fél 11 körül ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák, utána robbanások a belvárosból nem voltak hallhatók, de repülőgépek zúgását lehetett hallani a város légterében.