Háború

Megnövekedett sugárzás - ez lett a csernobili erőművel a harcok után

Az ukrajnai orosz katonai művelet nem okozott kárt a leállt csernobili atomerőműben - erősítette meg pénteken az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD). A londoni székhelyű nagy befektetési bank hozzátette, hogy az 1986-os atomkatasztrófa helyszínén jelenleg is folynak az alapvető karbantartási munkálatok.



"A jelenleg rendelkezésünkre álló információk szerint a csernobili nukleáris védőszerkezet (New Safe Confinement) és az ideiglenes 2-es Kiégett Üzemanyagtároló (ISF2) infrastruktúrája nem sérült meg, és az alapvető üzemeltetési és karbantartási feladatokat továbbra is végzik" - áll az EBRD Reutersnek küldött közleményében.



Csütörtökön az orosz erők Fehéroroszország felől behatoltak az észak-ukrajnai szellemvárosba, és elfoglalták az egykori erőművet - Kijev állítása szerint "heves harcok" folytak a zárt zónában. A csernobili erőmű a történelem legsúlyosabb nukleáris katasztrófáját idézte elő 1986-ban, amikor a négyes reaktor leolvadt. Moszkva pénteken megerősítette, hogy ellenőrzése alatt tartja a területet.



Az ukrán nukleáris ügynökség és a belügyminisztérium korábban azt állította, hogy a nap folyamán megnövekedett a sugárzás szintje a leállt erőmű területén. A Reuters által idézett szakértők nem voltak biztosak az okokban, de azt feltételezték, hogy ez annak köszönhető, hogy a területen nehéz katonai felszerelések mozgása radioaktív port emelt a levegőbe.



Az EBRD - a keleti blokk átalakulóban lévő szocialista országaiba való befektetésre az 1990-es évek elején létrehozott nemzetközi pénzügyi intézmény - felügyelte a nagy aktivitású radioaktív hulladékot magába foglaló erőmű tetején egy pajzs építésére irányuló projektet.



A gigantikus acélszarkofág, amelynek megépítése éveket vett igénybe, befedi a lepusztult régi építményt a megbénult reaktor körül, amely még évekig radioaktív marad.