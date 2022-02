Háború

Zelenszkij az EU-csúcsnak: Lehet, hogy most látnak engem utoljára élve

Az Axiosnak két európai forrás azt mondta, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a csütörtök esti videokonferencián ezt közölte az EU-tagországok vezetőivel a rendkívüli EU-csúcson:



"Lehet, hogy most látnak engem utoljára élve."



A Pentagon arra figyelmeztetett, hogy Oroszország elsődleges célja Kijev bekerítése és a kormány „lefejezése”, közben Zelenszkij csütörtökön azt mondta, hogy az orosz „szabotázserők” Kijevben vannak, és rá meg a családjára vadásznak.



Az Axios azt írja, Zelenszkij a nyilvános és magánjellegű kijelentéseivel nyomást igyekszik gyakorolni, és bizonyos esetekben meg akarja szégyeníteni az országokat, hogy tegyenek többet Ukrajna megsegítéséért és Oroszország elszigeteléséért.



Most úgy fest, hogy Vlagyimir Putyin és a külügyminisztere vagyonát is befagyaszthatja az EU, már ha nem történik meglepetés, és senki se tiltakozik – mondta Josep Borrell, az EU külügyi főképviselője.



Zelenszkij nemrég tárgyalásokra hívta Putyint, az ukrán elnök szerint az Ukrajna elleni invázió nem pusztán invázió, hanem egy Európa elleni háború kezdete. Putyin azóta felszólította az ukrán hadsereget, hogy hajtsanak végre puccsot Zelenszkij ellen, majd tárgyaljanak Oroszországgal - írta a 444.hu.