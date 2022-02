Orosz hadművelet

Nemzetközi jogász: Ukrajna megtámadása agresszió

Fehéroroszország egyelőre nem minősül hadviselő félnek, de területét az orosz csapatok rendelkezésére bocsátotta, ami nemzetközi jogi felelősséget jelenthet. 2022.02.25 10:16 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ukrajna orosz megtámadása a nemzetközi jog értelmében agressziónak minősül - jelentette ki Tóth Norbert nemzetközi jogász az M1 aktuális csatorna pénteki műsorában.



Azzal, hogy a két ország fegyveres konfliktusba került, beállt a hadiállapot: háború van közöttük - közölte.



A jogász hozzátette, hogy Fehéroroszország egyelőre nem minősül hadviselő félnek, de területét az orosz csapatok rendelkezésére bocsátotta, ami nemzetközi jogi felelősséget jelenthet.



Tóth Norbert emlékeztetett arra, hogy vannak olyan NATO-tagállamok, amelyek a háború közvetlen szomszédságában helyezkednek el.



Ha egy tagállam úgy gondolja, hogy területi integritását, függetlenségét olyan veszély fenyegeti, amely miatt konzultálni kell a szükséges lépésekről, kérheti az Észak-atlanti Tanács, a NATO legfőbb döntéshozó szervének összehívását. Erre a NATO-szerződés negyedik cikke ad lehetőséget - tette hozzá.



Ha a NATO valamely tagállamát támadás éri, akkor automatikusan mindegyik "megtámadottnak tekinti magát" az ötödik cikk értelmében, és a kollektív önvédelem jogát gyakorolja. Így harminc ország állna hadban - mondta Tóth Norbert.



Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtök hajnalban katonai művelet végrehajtását rendelte el a Donyec-medencében, leszögezve, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország demilitarizálására. Az orosz erők mindazonáltal Ukrajna más térségeiben is támadtak katonai célpontokat, és támadást indítottak az oroszbarát szakadárok is az általuk ellenőrzött kelet-ukrajnai területeken. Az ukrán vezetés hadiállapotot vezetett be. A nyugati világ elítélte az orosz hadműveletet, és súlyos szankciókat helyezett kilátásba Moszkva ellen.