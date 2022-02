Állati

Valójában nem egy, hanem három óriási medve fosztogat Kaliforniában

A Hank, a tank néven emlegetett, több mint 200 kilogrammos barna medve, amelyik hónapok óta kertekbe és házakba tör be Kaliforniában, DNS-e alapján valójában legalább három óriás ragadozó. 2022.02.25 10:01 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az állatok több mint 30 ingatlanba hatoltak be az elmúlt hónapokban a Tahoe-tó környékén. A környezetvédelmi minisztérium csütörtökön azt közölte, hogy hamarosan medvecsapdákat állítanak fel, hogy megjelöljék az állatokat, és genetikai anyagot gyűjtsenek tőlük - írta a The Guardian online kiadása.



Ezután "megfelelő élőhelyre" viszik őket. A projekt keretében egyetlen medvét sem altatnak el.



Több mint 150 incidensről érkezett jelentés az Észak-Kaliforniából Nevadába átnyúló területről. A Tahoe Keys lakónegyedben az "egyik Hank" pénteken betört egy ablakot és átpréselte magát rajta, míg a lakók otthon voltak - számolt be róla a CBS Sacramento. A rendőrök addig zajongtak a kertben, míg az állat ki nem jött a hátsó ajtón és be nem szaladt az erdőbe.



Vasárnap Peter Tira, a kaliforniai rendőrség szóvivője azt mondta, ez a medve minden félelmét elveszítette az embertől, ezért veszélyes.



"A nagy baj vele, hogy ilyen hatalmas. Megtanulta használni a testi erejét, hogy betörje az ajtókat, kapukat" - tette hozzá.



Helyi állatvédők szerint Hank "erdei bogyókon és lárvákon nem hízott volna ekkorára", valószínű, hogy rákapott az emberi táplálékra, hatalmas méretei ennek a számlájára írhatók.