Orosz hadművelet

Morawiecki: intenzív tárgyalások zajlanak a NATO keleti szárnya megerősítéséről

Ukrajna orosz megtámadása után újabb, messzemenő szankciókat kell kivetni Moszkva ellen, és emellett dolgozni kell a NATO keleti szárnya megerősítésén is, e témában intenzív tárgyalások zajlanak - közölte Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő csütörtökön a lengyel szejmben.



"Ma a történelmünk teljesen rendkívüli pillanata következett be, hiszen a mai hajnal mindent megváltoztatott, ez okozta, hogy újból felébredtek a második világháború démonjai" - jelentette ki Morawiecki. Úgy látta: Oroszország a háborút választotta, "az egyik európai állam a legkisebb ok nélkül megtámadta a másikat", és közel Lengyelország keleti határához emberek halnak meg.



"E barbárságnak az egész szabad világ határozott ellenkezésébe kell ütköznie" - húzta alá.



A lengyel kormány két irányban cselekszik: egyrészt a szövetséges államoknál újabb, Moszkvával szembeni, elrettentő erejű szankciócsomagot szorgalmaz, másrészt a NATO keleti szárnya megerősítésére törekszik. A NATO-partnerek teljesen megértik a mai kockázatokat, a keleti szárny minél gyorsabb megerősítését célzó tárgyalások előrehaladott szakaszban vannak - közölte Morawiecki.



Vlagyimir Putyin orosz elnök "a terror útját választotta, a terror révén össze akarja törni Európát" - jelentette ki. Kifejtette, hogy szerinte Ukrajna területi egységének visszaállítása a világ által adandó válasz határozottságán múlik.



A kormányfő kiemelte: Ukrajna ma nemcsak saját függetlenségéért, hanem egész Európa szabadságáért harcol. Beszédében Morawiecki a Lengyelországban már hosszabb ideje tartózkodó, illetve az orosz támadás elől oda menekülő ukránokhoz is szólt: "Kedves keleti szomszédaink (...) nem hagyjuk cserben önöket" - fogalmazott. Egyúttal megígérte a már elindított humanitárius segély folytatását és a menekültek befogadását.



A kormányfői beszéd előtt a szejm egyhangúlag elfogadta az Ukrajna megtámadását elítélő, az orosz erők visszavonását szorgalmazó határozatot. A dokumentum felolvasását többször is hosszabb, a kormánypárti és az ellenzéki padokból egyaránt felhangzó taps szakította meg.