Háború

Megrendítő szavak Kijevtől: Ukrajna teljeskörű inváziója folyamatban van

Oroszország "teljes körű inváziót indított Ukrajna ellen" - jelentette ki Kijev külügyminisztere, miután Moszkva megerősítette, hogy katonai célpontokat támadott az országban, pillanatokkal azután, hogy a Kreml parancsot adott egy "különleges műveletre" a szakadár Donbasz régióban.



Dmytro Kuleba csütörtökön kora reggel kiadott nyilatkozatában azzal vádolta Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy megtámadta országát, és nemzetközi segítséget kért.



"Békés ukrajnai városokat érnek csapások" - tette hozzá, és állítások szerint robbanások történtek a főváros, Kijev közelében. "Ez egy agressziós háború. Ukrajna meg fogja védeni magát, és győzni fog" - hangsúlyozta. "A világ megállíthatja és meg kell állítania Putyint. A cselekvés ideje most jött el".



Kommentárjai azután hangzottak el, hogy Putyin aláírta a katonai erő alkalmazását engedélyező rendeletet, miután a szakadár Donyecki és Luhanszki terület vezetői támogatást kértek tőle. "A körülmények megkövetelik, hogy határozott és azonnali lépéseket tegyünk" - áll a parancsban. Az orosz elnök a nemzethez intézett televíziós beszédében azt mondta, hogy "demilitarizálni" akarja Ukrajnát.



A feltételezések szerint több ukrán katonai létesítményt is célba vettek rakétacsapásokkal, és nagyszabású orosz csapatmozgásokról érkeztek jelentések. Úgy tűnik, hogy repülőterek és leszállópályák is megsemmisültek. Az ország elnöke, Volodimir Zelenszkij összehívta a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácsot, az ukrán légteret pedig lezárták. "Erősek vagyunk, győzni fogunk" - mondta egy videónyilatkozatban.



Robbanásokat jelentettek a donbaszi kontaktvonalhoz közeli városokból, köztük Mariupolból, a donyecki régió nagy kikötővárosából, valamint távolabbról is. A CNN egyik kijevi stábja is robbanásokat hallott, míg Odesszából és Harkovból is jelentettek robbanásokat.



A moszkvai védelmi minisztérium a RIA Novosztyinak nyilatkozva megerősítette, hogy nagy pontosságú fegyvereket vetettek be az ukrán fegyveres erők infrastruktúrájára, légvédelmi létesítményekre, katonai repülőterekre és repülőgépekre. Oroszország emellett lezárta légterét a déli területek nagy részén a polgári repülőgépek előtt, és felfüggesztette a vasúti összeköttetést a térség nagyvárosai között.