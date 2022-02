Háború

Oroszország: Ukrajna légvédelme megsemmisült

Oroszország precíziós támadássorozattal számolta fel Ukrajna légvédelmét és légierejét - közölte az ország védelmi minisztériuma közleményben, miután országszerte robbanások rengették meg a repülőtereket és kifutópályákat.



A tisztviselők csütörtök reggel azt is állították, hogy az ukrán határőrök nem állnak ellen az előrenyomuló orosz csapatoknak, amelyek azután vonultak be, hogy Vlagyimir Putyin elnök aláírta a Donbaszban végrehajtandó "különleges művelet" megkezdésére vonatkozó parancsot. A tisztviselők ugyanakkor cáfolták a kijevi védelmi vezetők azon állításait, hogy Oroszország legalább egy katonai repülőgépet elvesztett az ország felett az offenzíva során.



Moszkva egy korábbi nyilatkozatában arról számolt be, hogy csapásokat hajtott végre Ukrajna katonai infrastruktúrájának elemei ellen.



Oroszország csütörtök reggel indított offenzívát Ukrajna ellen Vlagyimir Putyin elnök parancsára, aki szerint a hadművelet célja Ukrajna demilitarizálása és "nácimentessé tétele".



Az orosz vezető azt állította, hogy a katonai akcióra azért volt szükség, hogy megállítsák az ukrán támadásokat a két szakadár régió, Donyeck és Luhanszk ellen, amelyeket Moszkva hétfőn szuverén államként ismert el. Azt állította, hogy Oroszországot támadás érheti az ukrán radikálisok részéről, ha nem csökken a befolyásuk az országban, és azzal vádolta a nyugati országokat, hogy Kijevet felfegyverzik Oroszország ellen.