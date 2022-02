Koronavírus-járvány

Románia több mint egymillió adag oltást adományoz afrikai és ázsiai országoknak

Románia több mint egymillió adag, koronavírus elleni oltást adományoz ázsiai és afrikai országoknak - erről szerdán döntött a bukaresti kormány.



A kormányhatározat szerint Pakisztánnak 500 ezer, Bangladesnek, Algériának és Líbiának pedig 200-200 ezer AstraZeneca vakcinát küldenek humanitárius segélyként.



Románia az Európai Unió közvetítésével beszerzett vakcinák csak alig több mint felét tudta felhasználni, a rendelkezésére álló oltóanyag jelentős részét értékesítette, illetve adományként adta tovább, csaknem egymillió dózisnak pedig lejárt a szavatossága. Az immunizálást koordináló országos bizottság (CNCAV) adatai szerint az oltási kampány kezdete óta 32 millió 453 ezer adag vakcina érkezett Romániába, ebből 16 millió 630 ezret adtak be, 7 millió 810 ezer van készleten.



A Hotnews.ro hírportál januári összegzése szerint a raktárakban felhalmozott vakcinafeleslegből Bukarestnek 3,5 millió adag Pfizert és Modernát sikerült eladnia Dániának, Dél-Koreának és Németországnak, 2,2 millió adag vakcinát pedig humanitárius segélyként adott tovább Moldovának, Szerbiának, Tunéziának, Egyiptomnak, Vietnamnak, Argentínának és Dél-Koreának.



A szavatosság lejárta miatt csaknem egymillió adag AstraZeneca oltás megsemmisítését jelentette be február elején a CNCAV vezetője.



A 19,3 milliós Romániában eddig 8 107 000 ember, a beoltható - 5 év feletti - lakosság 44,74 százaléka kapott legalább egy adag, koronavírus elleni oltást, 2 515 000-en pedig az emlékeztető oltást is kérték. Az oltási hajlandóság minden korábbinál alacsonyabb szintre csökkent, átlagosan napi ezerrel növekszik a beoltottak száma.



Az országban február első napjaiban tetőzött a járvány ötödik hulláma. A szerdai jelentés szerint az utolsó 24 órában 11 477 újabb koronavírus-fertőzést diagnosztizáltak, amely 35 százalékkal marad el az utóbbi két hét átlagától. Az utolsó összegzésben szereplő 110 újabb haláleset 17 százalékkal kevesebb a kéthetes mozgóátlagnál.