Koronavírus-járvány

A szlovén bíróság szabadságvesztéssel sújtotta azt a férfit, aki mások nevében oltatta be magát

Tíz hónap szabadságvesztésre ítélte a kranji bíróság azt a férfit, aki mások nevében hétszer oltatta be magát koronavírus ellen két hónap alatt Szlovéniában - közölte a Delo című napilap szerdán.



Az ítélet nem jogerős. A testület elítélte azt a négy személyt is, akik fizettek a férfinak azért, hogy a nevükben vegye fel a vakcinát. Ők pénzbüntetést kaptak: kettőre fejenként 2550, a másik kettőre pedig fejenként 1360 euró pénzbírságot szabott ki a bíróság. Az ő ítéletük sem jogerős.



A szlovén sajtó decemberben számolt be az esetről.



A szabadságvesztésre ítélt vádlott különböző oltópontokon jelentkezett oltásra a négy férfi nevében, az ő betegkártyájukat használva. A nyolcadik oltás felvételénél már a rendőrség várta, amely a helyszínen le is tartóztatta őt.



A másik négy személyt azzal vádolják, hogy kihasználták és manipulálták a letartóztatott férfit, akinek szociális problémái voltak, ezért csekély összegért cserében az egészségét is hajlandó volt kockáztatni.



A szlovén törvények szerint aki hivatalos állami szervtől vagy közjegyzőtől hamis nyilatkozat alapján kap igazolást, három évig terjedő börtönbüntetést is kaphat.