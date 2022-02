Koronavírus-járvány

Két év után újra fogad turistákat Ausztrália

Az országba azok léphetnek be szabadon, akiket legalább kétszer beoltottak koronavírus ellen, de elfogadják azt is, ha valakit az egyadagos Johnson & Johnson vakcinájával oltottak be. 2022.02.21 11:08 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ausztrália csaknem kétévi járványügyi zárlat után hétfőn megnyitotta határait a külföldi turisták előtt.



Az országba azok léphetnek be szabadon, akiket legalább kétszer beoltottak koronavírus ellen, de elfogadják azt is, ha valakit az egyadagos Johnson & Johnson vakcinájával oltottak be. Az oltatlanoknak kivételt kell kérvényezniük, érkezés után pedig egy hotelben kell abszolválniuk a karantént.



A határnyitás a legegyértelműbb jele annak, hogy a kormány átváltott a korábbi nagyon szigorú járványügyi intézkedésekről arra a szemléletmódra, miszerint együtt kell élni a vírussal, és a megoldás a halálesetek, súlyos megbetegedések elkerülésére a lakosság minél nagyobb arányú beoltása - írta a Reuters hírügynökség.



A járvány kezdete óta 2,7 millió megfertőződés történt az országban, de ennek zöme azóta, hogy november végén Ausztráliában is megjelent az omikron vírusvariáns. A 94 százalékos átoltottság miatt a halálesetek száma ötezer alatt maradt, ami töredéke annak, ami sok más fejlett országban történt lakosságarányosan.



A nagyarányú átoltottság ellenére számos tüntetés volt az országban az oltási kötelezettség miatt.