Bűnügy

A horvát kormányfő felmentette tisztségéből a korrupciógyanúba keveredett minisztert

Saját kérésére felmentette tisztségéből Andrej Plenkovic horvát kormányfő Darko Horvat építésügyi, területtervezési és állami vagyonkezelési minisztert, akit befolyással való visszaélés gyanújával őrizetbe vett a szervezett bűnözés elleni ügyészség (USKOK) - jelentette vasárnap a horvát közszolgálati televízió (HRT).



Az USKOK gyanúja szerint Horvat 2018-ban, amikor az előző kormányban gazdasági miniszteri posztot töltött be, helyettesét, Ana Mandacot arra utasította, hogy egy 2,6 millió kunás (124 millió forintos) vissza nem térítendő támogatási keretből az odaítélésnél bizonyos embereket előnyben részesítsen. A kis- és középvállalkozók számára a nemzeti kisebbségek által lakott területeken meghirdetett programban olyanok kaptak támogatást, akikkel a tárcavezetőt valamilyen érdek kötötte össze, vagy akiknek a támogatására Tomislav Tolusic volt mezőgazdasági miniszter, illetve Boris Milosevic, a szerb kisebbséghez tartozó miniszterelnök-helyettes javaslatot tett. Az ügyészég ellenük is nyomozást indított, valamint a miniszter helyettesével és két államtitkárral szemben is vizsgálódnak.



A horvát kormányfő azt megelőzően mentette fel tisztségéből Horvatot, hogy szombat este gyorsított eljárásban a bíróság egy hónapi vizsgálati fogságot rendelt el számára.