Orosz-ukrán konfliktus: Az USA vegyi támadásra figyelmeztet

2022.02.19 15:30 ma.hu

Oroszország arra készül, hogy a "következő napokban" inváziót indítson Ukrajna ellen, és valódi vagy hamis zászlós támadást tervez, esetleg vegyi fegyverek bevetésével - állította Antony Blinken amerikai külügyminiszter csütörtökön az ENSZ Biztonsági Tanácsában.



A Biztonsági Tanácsban felszólalva Blinken azt állította, hogy Oroszországnak "több mint 150 ezer katonája van Ukrajna határai körül", és az Egyesült Államok és szövetségesei nem látják, hogy ezek közül bárki is kivonulna, hanem Moszkva "az elkövetkező napokban támadásra készül Ukrajna ellen".



Azt is állította, hogy Oroszország "ürügyet kíván gyártani" a támadáshoz, bár az USA nem tudja, hogy ez milyen formában fog történni.



"Ez lehet egy koholt, úgynevezett "terrorista" robbantás Oroszországon belül, egy tömegsír kitalált felfedezése, egy megrendezett dróncsapás civilek ellen, vagy egy hamis - akár valódi - támadás vegyi fegyverekkel" - mondta Blinken, mielőtt belevágott volna annak leírásába, hogyan nézne ki egy orosz "invázió".

Az Egyesült Államok, Ukrajna és Oroszország már hónapok óta azzal vádolják egymást, hogy hamis zászlós támadást terveznek a vitatott kelet-ukrajnai Donbasz régióban. Először az orosz védelmi minisztérium mutatott rá decemberben amerikai katonai magánvállalkozók és vegyi fegyverek jelenlétére bizonyos helyszíneken. Három héttel később a CNN névtelen amerikai kémekre hivatkozva arról számolt be, hogy Oroszország hamis zászlós akciót tervez. Ezt követően a donyecki régió milicistái újabb részleteket tettek közzé arról, hogy szerintük ukrán szabotőrök háborút akarnak kiprovokálni.



Washington október óta állítja a közelgő orosz "inváziót", és több nyugati hírügynökség is amerikai és brit kémekre hivatkozva február 16-ra tette a támadás időpontját. Egyetlen ilyen támadás sem valósult meg.



Bár "egyesek megkérdőjelezték az információinkat, emlékeztetve korábbi esetekre, amikor a hírszerzést végül nem igazolt egy-egy eset" - mondta Blinken az ENSZ Biztonsági Tanácsának, de ragaszkodott ahhoz, hogy az Egyesült Államok és szövetségesei igazat mondtak, Oroszország pedig hazudik.



Az "Ukrajna állítólagos rendellenes katonai tevékenységéről szóló jelentések a Donbaszban az orosz kormány szemenszedett kísérlete arra, hogy ürügyet fabrikáljon az invázióhoz" - állította Blinken brit kollégája, Liz Truss korábban csütörtökön a közösségi médiában.



Moszkva többször is "álhírként" utasította el az Egyesült Államok és szövetségesei állításait az ukrajnai invázió tervéről. Korábban csütörtökön Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt mondta, hogy Joe Biden amerikai elnök kijelentései egy "a következő néhány napban" esedékes invázióról valójában csak fokozzák a feszültséget Ukrajnában.