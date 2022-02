Terrorizmus

Pentagon: legalább 50, biztonsági kockázatot jelentő afgán érkezett az Egyesült Államokba

31 személyt vizsgált meg közelebbről, és közülük is csak mindössze háromnak tudták megállapítani a jelenlegi amerikai tartózkodási helyét. 2022.02.19 14:32 MTI

Az amerikai védelmi minisztérium (Pentagon) belső vizsgálata szerint legalább ötven, "potenciálisan jelentős biztonsági kockázatú" menekült személyt szállítottak Afganisztánból az Egyesült Államok területére a tálib hatalomátvételt követően, anélkül, hogy valamennyi kormányzati biztonsági adatbázisban ellenőrizték volna a hátterüket - áll a Pentagon belső ellenőrének csütörtöki jelentésében, amelyről a The Washington Times számolt be pénteken.



A jobboldali-konzervatív amerikai napilap online cikke szerint a vizsgálat megerősítette az afgán evakuáltak mentési programját ért legfőbb bírálatokat a terv végrehajtásával kapcsolatban, annál is inkább, mert a legalább ötven, "biztonsági kockázatot" jelentő személy közül a Pentagon 31 személyt vizsgált meg közelebbről, és közülük is csak mindössze háromnak tudták megállapítani a jelenlegi amerikai tartózkodási helyét.



"Az Egyesült Államok számára biztonsági kockázatot jelenthet, hogy nem tudjuk gyorsan és pontosan beazonosítani azoknak az evakuált afgán személyeknek a tartózkodási helyét, akikkel kapcsolatban biztonsági kockázatot jelentő információ jelent meg" - vonta le a következtetést a védelmi minisztérium belső jelentése.



A belső ellenőrök szerint a Pentagon kulcsfontosságú adatbázisai az afganisztáni evakuációs program első hónapjaiban nem voltak hozzáférhetőek az átvilágítást végző ellenőrök számára a Pentagon és harmadik országok közötti korábbi megállapodások miatt. Az ellenőrök később ezeket megkerülve hozzáfértek az adatbázisokhoz, és a vizsgálatok megerősítették a program kritikusainak félelmeit.



"Korábban már aggodalmamnak adtam hangot a Biden-adminisztráció elégtelen erőfeszítéseivel kapcsolatban, ahogyan végrehajtották a terroristák búvóhelyéül szolgáló országból evakuált menekültek átvizsgálását. A Pentagon ellenőrének legújabb jelentése szerint a helyzet sokkal rosszabb, mint ahogy gondoltuk" - jelentette ki Charles Grassley iowai republikánus szenátor, a szenátus igazságügyi bizottságának vezető tagja. Grassley szenátor szerint a jelentés miatt fel kellene függeszteni az evakuált afgán menekültek amerikai állampolgárságával vagy tartózkodási engedélyével kapcsolatos szóbeli egyeztetéseket.



Az Egyesült Államokba evakuált 76 ezer afgán menekült közötti potenciális terroristák jelentette veszély a 2021 augusztusában kezdődött kaotikus kabuli légi mentőakció megkezdése óta fennállt - vélekedett a The Washington Times.

Jóllehet, az evakuálás eredetileg az amerikai hadsereggel korábban együttműködő afgánoknak kívánt segíteni, a légi akcióban kimentettek többségének nem volt ilyen munkakapcsolata. Néhányan amerikai szervezeteknek vagy sajtós munkatársaknak segítettek, de mások csak egyszerű kabuli bolttulajdonosok és kereskedők voltak, akik időben kiértek a kabuli nemzetközi reptérre - legalábbis ezt állítja az egyik, a lap által idézett evakuációs civil szervezet.



Ehhez képest több ezer, az amerikai hadsereggel ténylegesen együttműködő afgán Kabulban ragadt.



A legtöbb evakuált menekültet ráadásul személyes interjú nélkül szállították az Egyesült Államokba, holott ha menekültként vagy a különleges amerikai bevándorlási vízumprogram keretében érkeztek volna, akkor sor kerül erre az interjúra.



Ehelyett az evakuált menekülteket először harmadik országba szállították, és ott vetették őket alá az adatbázis-ellenőrzésnek az ujjlenyomatuk és az általuk önként megadott személyes adataik alapján.



"Alaposan átvilágítunk minden egyes személyt, mielőtt felszállnak az Egyesült Államokba tartó repülőgépekre, és ez az átvilágítási folyamat folyamatos és többszintű" - hangsúlyozta Alejandro Mayorkas amerikai belbiztonsági miniszter 2021 szeptemberében, a mentőakció védelmében.



A Pentagon belső felügyelőjének mostani jelentése azonban megcáfolta ezt, rávilágítva, hogy a belbiztonsági minisztérium (DHS), amely az átvilágítást vezette, csak a saját adatbázisait használta, mivel eleinte nem volt hozzáférése a Pentagon automatizált biometrikus azonosítási rendszeréhez vagy a titkos internetes protokoll (SIP) hálózaton tárolt hírszerzési adatbázisokhoz.



A Pentagon akkor még csak támogató szerepet játszott az átvilágításban, de később, amikor az evakuált afgán menekültek már amerikai felségterületen voltak, a védelmi minisztériumnak nagyobb szerepe volt az országban található nyolc nagyobb katonai táborban történő elhelyezésükben.



A Pentagon belső ellenőre megerősítette, hogy az afgán menekültek később szabadon elhagyhatták a táborokat, és eltűntek az Egyesült Államokban, anélkül, hogy a DHS végrehajtotta volna a teljes átvilágításukat. A jelentés szerint egy hónappal a légi mentőakció után, több mint 1200 menekült hagyta el a táborokat az átvilágítási vizsgálat befejezése nélkül.