A Meta egyik vezetője pedofilvadászok csapdájába esett, míg egy 13 éves fiúra várt - videó

Jeren Miles-t, a Meta közösségi fejlesztési vezetőjét pedofilellenes aktivisták egy csoportja filmre vette, amint egy általa 13 éves fiúnak hitt személlyel szexuális tartalmú beszélgetést folytatott. A videó szerint Miles állítólag azt tervezte, hogy egy szállodában találkozik a fiúval.



A Meta szóvivője megerősítette a Daily Caller News Foundationnek, hogy a férfi a Meta alkalmazottja volt, és már nem dolgozik a cégnél.



"Ezeknek az állításoknak a súlyosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni" - mondta a szóvivő a DCNF-nek. "Az illető már nem dolgozik a vállalatnál. Aktívan vizsgáljuk a helyzetet, és jelenleg nem tudunk további kommentárokkal szolgálni".



Miles a videón "Jeren"-ként és a Meta "közösségfejlesztési menedzsereként" azonosítja magát, amikor a "Predator Catchers Indianapolis" tagjai kihallgatják, akik egy amatőr pedofilellenes akciót hajtottak végre. Miles beismerte a csoportnak, hogy szexuális tartalmú üzeneteket küldött egy olyan személynek, akiről azt hitte, hogy egy 13 éves fiú.



"Flörtöltem, beszélgettem vele" - ismerte el Miles, de azt mondta, "soha nem állt szándékomban találkozni vele".



Később azonban Miles elismerte, hogy megbeszélte a találkozót azzal a személlyel, akiről azt hitte, hogy kiskorú fiú, és azt mondta a csoportnak, hogy "információt adtam, megadtam egy helyszínt".

