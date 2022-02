Koronavírus-járvány

Szlovákiában már negatív teszttel is igénybe vehetők a szállodai szolgáltatások

Szlovákiában a Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) intézkedése szerint szerdától már nemcsak az oltottak és a betegségen átesettek, hanem a negatív vírusteszttel rendelkezők is igénybe vehetik a szállodai szolgáltatásokat, február végétől pedig megkezdődik a koronavírus terjedése miatt hozott korlátozások szélesebb körű feloldása.



A szállodai szolgáltatások igénybevételére vonatkozó korlátozások feloldása egyaránt vonatkozik a negatív PCR-, illetve az antigén tesztet felmutatni tudókra.



A TASR szlovák közszolgálati hírügynökség jelentése szerint Eduard Heger miniszterelnök a pozsonyi kormány szerdai ülése előtt arról tájékoztatott, hogy február 28-tól megkezdik a koronavírus terjedése miatti korlátozó intézkedések két szakaszban történő feloldását.



Az első szakaszban, február végétől, megszüntetik az üzletek és a szolgáltatóhelyek úgynevezett "belépési rendszerét", vagyis azt a megkülönböztetést, hogy egyes helyekre kik léphetnek be. A jelenleg hatályos rendszerek egyike az úgynevezett OP, amelybe az oltottak vagy a betegségen átesettek tartoznak, a másik pedig az OTP, amely rajtuk kívül a negatív teszttel rendelkezők számára is lehetővé teszi a belépést.



A kormányfő bejelentése szerint ugyancsak február végétől éjfélig meghosszabbítják a vendéglátóhelyek lehetséges nyitvatartási idejét, és megemelik az alacsony és a közepes veszélyességi kategóriába sorolt rendezvényeken történő részvételi létszám felső határát.



A korlátozások feloldásának második szakasza március 28-tól lép érvénybe. Ebben a szakaszban megszűnnek a rendezvények résztvevői létszámára, illetve a nyitvatartásra vonatkozó korlátozások, és módosulnak a maszk viselésére vonatkozó előírások is. Ez utóbbi részleteiről egyelőre nem adtak tájékoztatást.



A Nemzeti Egészségügyi Információs Központ (NCZI) adatai szerint január közepétől többé-kevésbé folyamatosan emelkedik a PCR-teszttel újonnan kimutatott koronavírus-fertőzések napi száma, ugyanakkor a haláleseteké csökken. Az utóbbi héten az újonnan kimutatott fertőzések száma napi átlagban az elvégzett tesztek 60 százaléka volt, vagyis 20 ezer körül mozgott naponta.



Az 5 és fél millió lakosú Szlovákiában az NCZI adatai szerint keddig a legalább egy oltást már felvett személyek száma 2 millió 782 ezer volt, közülük 2 millió 518 ezren számítanak teljesen oltottnak.