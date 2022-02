Társadalom

Németországban bevezetik a terrorizmus áldozatainak emléknapját

Németországban bevezetik a terrorizmus áldozatainak nemzeti emléknapját - döntött szerdán a szövetségi kormány.



A nemzeti emléknapot minden évben március 11-én tartják meg, igazodva a terrorizmus áldozatainak európai emléknapjához, amelyet a 2004. március 11-én Madridban elkövetett merényletek hatására vezettek be az Európai Unióban.



A kormányülés után kiadott közleményében Nancy Faeser, szövetségi belügyminiszter leszögezte: a nemzeti emléknap nemcsak azt szolgálja, hogy az áldozatok emléke ne merüljön feledésbe, hanem azt is, hogy a társadalom és az állam "több együttérzéssel és érzékenységgel" viszonyuljon az áldozatok hozzátartozói és a túlélők helyzetéhez, megpróbáltatásaihoz.



A halálos áldozatok szerettei és a támadásokban megsérült, traumát elszenvedett emberek élete "drámaian" megváltozik a terror hatására, és sokan nagy erőfeszítéssel igyekeznek visszatérni régi életükbe - fogalmazott a tárcavezető.



"Nem hagyhatjuk őket magukra ebben" - emelte ki Nancy Faeser, hozzátéve, hogy "empatikusabban és méltóságteljesebben" kell bánni az érintettekkel.



A szociáldemokrata (SPD) politikus felidézte, hogy az utóbbi években olyan terrorcselekmények rázták meg Németországot, mint a berlini Breitscheid téren 2016-ban elkövetett iszlamista támadás, és a 2019-es hallei vagy a 2020-as hanaui szélsőjobboldali merényletek.



Mint írta, az iszlamista, a szélsőjobboldali és a szélsőbaloldali terror sok szenvedést okozott Németországban, ezért a kormány egyik fő célja a szélsőségek és a terrorizmus, valamint az alkotmányellenes és erőszakos törekvések elleni küzdelem erősítése. Azonban az áldozatok, érintettek helyzetét is minél inkább a társadalmi figyelem középpontjába kell állítani, és jobban kell segíteni, támogatni őket - szögezte le a tárcavezető.