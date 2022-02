Nagy utat tett meg

Norvégiában kötött ki 462 nap után egy New Hampshire-ben vízre bocsátott játékhajó

A kis hajó a több mint 13 ezer kilométeres úton elveszítette a hajótestet és a tőkesúlyt. 2022.02.16 07:31 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Norvégiában kötött ki 462 nap után egy New Hampshire-ben vízre bocsátott, 1,8 méter hosszú hajó, amelyet diákok építettek.



A Rye Riptides nevű bárkát 2020 októberében bocsátották vízre, fotókkal, őszi levelekkel, makkal és negyeddollárosokkal megpakolva, és GPS-t is szereltek bele.



A diákok rajzaival díszített hajót egy norvég hatodik osztályos találta meg február 1-jén Smola szigetén, Dyrnes közelében - írta a Portsmouth Herald hétfői számára hivatkozva a The Guardian online kiadása.



A kis hajó a több mint 13 ezer kilométeres úton elveszítette a hajótestet és a tőkesúlyt, apró állatok borították, de a fedélzet és a raktér épségben megmaradt.



Karel Nuncic, a megtaláló elvitte a hajót az iskolába, ahol osztálytársaival együtt a múlt héten felnyitották. Iskolájuk azt tervezi, hogy hamarosan felhívja az amerikai Rye iskolát.



A projekten az Educational Passages nevű civil szervezet kezdett dolgozni az iskolásokkal még 2018-ban. A diákok 2020 októberében az Atlanti-óceán hullámaira bízták a hajót, és követték az útját, a GPS azonban egy idő után elnémult. Augusztusban és szeptemberben megint adott jelet, Írország magasságában regisztrált pontokat, majd újra elnémult. Végül megtudták, hogy január 30-án Norvégia nyugati partjainál egy kis szigeten szárazföldet ért.



"Nagyon meglepődtem, hogy a hajó tényleg eljutott valahová. Azt hittem, valahol útközben megakad, de végül partot ért, és ez nagyon-nagyon menő és meglepő volt" - mondta el Molly Flynn hetedikes tanuló.