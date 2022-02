Koronavírus-járvány

Olaszországban az ötven év felettiek csak oltottan dolgozhatnak

A csökkenő járványmutatók ellenére életbe lépett keddtől az ötven év felettiek munkavégzésére vonatkozó rendelkezés, miszerint kizárólag emlékeztető oltással dolgozhatnak az állami és a magán ágazatokban egyaránt.



A római kormány már tavaly év végén bejelentette az intézkedést, amely előírja, hogy az ötvenedik évüket betöltöttek csakis akkor léphetnek be munkahelyükre, ha megkapták - az emlékeztető oltással együtt - mindhárom adag oltóanyagot. Az oltottságot egyedül a betegségből az utóbbi hat hónapban történt felgyógyulás válthatja ki.



A rendelkezés az ötvenedik évüket június 15-ig betöltőkre is vonatkozik.



Az oltás nélküli 50 év felettiek nem veszítik el az állásukat, de fizetés nélküli szabadságra kötelezik őket. Ha bármely ellenőrzés során mégis "rajtakapják", hogy elegendő adag vakcina nélkül vagy oltatlanul dolgoznak, a munkavállalót és a foglalkoztatóját is 600 eurótól 1500 euróig terjedő bírságra ítélhetik.



A mostani rendelkezés a korábbiakat erősíti, mivel az ötven év felettiek számára az oltási kötelezettség már február elsejétől érvényes.



Az egészségügyi tárca adatai az oltatlanok arányát a lakosság 9 százalékára becsülik, a tavaly nyári, mintegy 15 százalékhoz képest. Az ötven év feletti olaszok száma 28 millió, ebből - a már meggyógyultakat és az oltásból más betegségek miatt kimaradt olaszokat is számolva - 1,5 millióan még nem vettek fel oltást.



A közigazgatásban 400 ezerre teszik az oltás nélküli, 50 felettiek számát.



Sokkal többen, a becslések szerint akár félmilliónál is többen vannak azok az oltás nélküli, ötven évnél idősebbek, akiknek nincsen állásuk vagy szerződés nélkül végeznek munkát, mint például az alkalmi munkavállalók, a távmunkát végzők, a mezőgazdasági munkások, vagy a kis családi vállalkozásokban dolgozók.



Az ötven év felettiekre vonatkozó előírások június 15-ig vannak érvényben, de a járvány enyhülésével korábban is visszavonhatják őket.



A hétfőn közölt, de vasárnapra vonatkozó adatok szerint a napi esetszám ötvenezer alá süllyedt, a halottak száma pedig 281 volt, amely az idei legalacsonyabbnak számít.