Koronavírus-járvány

A tavasz kezdetére Németországban is már-már visszatér a régi élet

A csillagászati tavasz kezdetére, március 20-ra visszavonhatják a legtöbb járványügyi korlátozást Németországban a szövetségi kormány hétfőn kiszivárogtatott terve szerint. 2022.02.15 07:35 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A szövetségi kormány és a tartományi kormányok vezetőinek szerdai videókonferenciájára készített javaslat szerint a koronavírus-járvány lassítását szolgáló korlátozásokat fokozatosan kellene visszavonni.



Első lépésként tízről húszra emelnék a létszámhatárt az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) okozta betegség (Covid-19) ellen oltottak és a fertőzésen igazoltan átesettek részvételével tartott családi eseményeken és egyéb magánrendezvényeken. Az oltatlanoknál március 19-ig maradna az eddigi szabály, miszerint kizárólag az egy háztartásban élőkkel, vagy legfeljebb egyetlen további háztartás maximum két tagjával tölthetik együtt az időt.



Ugyanakkor már az első szakaszban országszerte eltörölnék azt a szabályt, hogy az oltatlanok az alapellátást biztosító üzleteken kívül nem léphetnek be boltokba. Kizárólag az általános maszkviselési kötelezettséget hagynák meg a kiskereskedelemben. Ezt a könnyítést több tartományi kormány saját hatáskörben már bevezette.



Második lépésként, március 4-től az oltatlanok - friss negatív gyorsteszt lelettel - ismét járhatnának vendéglőbe, és igénybe vehetnének számos szolgáltatást, például megszállhatnának hotelben. Lazítanák a tömegrendezvényekre vonatkozó korlátozásokat is. A szövetségi kormány előzetes javaslata szerint beltéren legfeljebb négyezren, a szabadban - például labdarúgó mérkőzésen a stadion lelátóján - legfeljebb 25 ezren szórakozhatnának együtt. Ezeket a számokat a tartományi kormányfőkkel együtt véglegesítik majd a Handelsblatt című üzleti lap hírportálján ismertetett tervezet szerint.



Harmadik lépésként, március 20-tól egy sor további szabályt is törölnének, például azt, hogy kötelező biztosítani az otthoni munkavégzés lehetőségét minden dolgozónak, akinek személyes jelenléte nem elengedhetetlen a munkahelyen. Az alapvető fertőzésvédelmi óvintézkedések - közösségi maszkviselés, társas távolságtartás - viszont a tavasz kezdetével is érvényben maradnának.



Németországban az utóbbi napokban tetőzhetett a járvány ötödik hulláma. A Robert Koch közegészségügyi intézet (RKI) hétfői kimutatása szerint az utóbbi 24 órában 76 465 ember szervezetében mutatták ki a vírust, szemben az egy héttel korábbi 95 267-tel. A Covid-19-cel összefüggésben egy nap alatt regisztrált halálesetek száma 49-ről 42-re csökkent. Az új esetekkel együtt 12 421 126 fertőződést regisztráltak a járvány 2020-as kezdete óta, a halálos áldozatok száma 119 977-re emelkedett.