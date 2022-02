Jog

A holland alsóház megszavazta az abortuszhoz előírt "gondolkodási idő" eltörlését

A javaslat értelmében az abortuszt már az első nőgyógyászati konzultáció alkalmával is el lehet végezni, amennyiben a páciens úgy kívánja. 2022.02.10 18:26 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A holland parlament alsóháza csütörtökön nagy többséggel megszavazta azt a törvénytervezetet, amely lehetővé teszi az abortuszhoz a jelenlegi jogszabályok által előírt ötnapos "gondolkodási idő" eltörlését - írta az NLTimes holland hírportál.



A javaslat értelmében az abortuszt már az első nőgyógyászati konzultáció alkalmával is el lehet végezni, amennyiben a páciens úgy kívánja.



A parlamentben 101 képviselő támogatta a Munkapárt (PvdA), a Zöld Baloldal, a jobboldali liberális Néppárt a Szabadságért és a Demokráciáért (VVD) és a balliberális Demokraták 66 (D66) indítványát, és 38 képviselő szavazott ellene.



A képviselőknek nem volt kötelező pártjuk állásfoglalása mentén szavazniuk, mivel a frakciókon belül is voltak nézeteltérések. A legnagyobb kormánypárt, a VVD támogatta a javaslatot, de a párt két képviselője és a keresztény-konzervatív koalíciós pártok is ellene szavaztak. A Geert Wilders vezette Szabadságpárt képviselői fele-fele arányban támogatták és ellenezték az indítványt. A javaslat az országgyűlés felsőháza elé kerül, és ha azt a szenátorok többsége megszavazza, a kormány ratifikálni fogja.



A gondolkozási idővel kapcsolatos kötelezettség jelenleg minden olyan nőre vonatkozik, aki 16 napnál hosszabb ideje állapotos, és terhességmegszakítást szeretne. A régóta vitatott gondolkodási idő akkor került be a holland abortusztörvénybe, amikor a terhességmegszakítás az 1980-as évek elején legálissá vált.



A liberális és haladó pártok paternalistának és idejétmúltnak tartják, hogy a nőket törvény kötelezi a terhességmegszakítás megfontolására, míg a konzervatívabb pártok úgy vélik, hogy ez az időszak azt biztosítja, hogy a nők felelős döntést hozzanak egy igen fontos kérdésben.



A holland parlamenti képviselők többsége várhatóan támogatni fogja azt a nemrégiben beadott törvényjavaslatot is, amely lehetővé teszi a háziorvosok számára is az abortusztabletták felírását.



Az abortuszok száma Hollandiában az egyik legalacsonyabb a világon. A terhességmegszakítást körülbelül a terhesség 24. hetéig végzik el, ennél később csak súlyos egészségügyi okokból engedélyezett.