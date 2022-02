A rendőrség csaknem 4 millió üveg sört semmisített meg - képek

Összesen 3 873 163 üveg, többnyire sörből és más alkoholos italokból álló palackot semmisítettek meg szerdán, amikor a vallási rendőrség az észak-nigériai Kano városában és az azonos nevű államban fokozta a szeszes italok elleni fellépést.



Az alkoholt, amely a túlnyomórészt muszlimok lakta régióban tiltott szer, a Hisbahnak nevezett saría rendőrség tagjai Tudun Kalebawa falu egyik nyílt terén pakolták ki.



Miközben a buldózerek átgurultak az üvegeken, a tömeg, amelyben a vallási rendőrség tisztviselői és a kormány tagjai is voltak, éljenzett és azt skandálta, hogy "Allahu Akbar" (Isten nagy).

Hisbah has destroyed 3.8million bottles of beer seized in Kano pic.twitter.com/1056WujvNd