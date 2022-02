Koronavírus-járvány

Pozitív Károly brit trónörökös koronavírus-tesztje

Pozitív lett Károly brit trónörökös legutóbbi koronavírus-tesztje - jelentette be csütörtökön a walesi herceg londoni hivatala.



A Clarence House a Twitteren közzétett rövid tájékoztatásban nem részletezte, hogy a 73 esztendős trónörökösnek - II. Erzsébet királynő elsőszülött fiának - vannak-e tünetei.



A közleményben csak annyi olvasható, hogy Károly herceg csütörtök délelőtt kapta az értesítést a pozitív koronavírus-szűrési leletről, és ezután elkülönítésbe vonult.



A tájékoztatás szerint a trónörökös csütörtökön a dél-angliai Winchesterbe látogatott volna, de mélységes sajnálkozására ezen a programon most nem tud részt venni, és az eseményt átszervezik minél közelebbi időpontra.



A trónörökös szervezetében másodszor mutatták ki a koronavírus jelenlétét. Először a nagy-britanniai koronavírus-járvány első hullámának kezdetén, 2020. március 25-én jelentette be a Clarence House, hogy a walesi herceg megfertőződött.



Károly hivatalának akkori tájékoztatása szerint a trónörökös enyhe tüneteket észlelt magán, felesége, Kamilla cornwalli hercegnő nem lett koronavírusos.



A Clarence House csütörtöki első, rövid tájékoztatása ezúttal nem tér ki arra, hogy Kamillát is alávetették-e koronavírus-szűrésnek.



Károly - a királynő és néhai férje, a tavaly áprilisban, századik születésnapja előtt néhány héttel elhunyt Fülöp edinburghi herceg legidősebb gyermeke - az első helyen áll a brit trónutódlási sorban.



Nem megerősített, de nem is cáfolt brit sajtóértesülések szerint 2020 tavaszán Vilmos cambridge-i herceg, Károly és a néhai Diana hercegnő elsőszülött fia is átesett a koronavírus-fertőzésen.



Vilmos - aki édesapja után majdan szintén az Egyesült Királyság uralkodója lesz - a sajtónak nyilatkozó udvari illetékesek szerint azért nem hozta annak idején nyilvánosságra koronavírus-fertőződését, mert úgy gondolta, hogy "voltak ennél fontosabb dolgok is az országban", és nem akart senkinek aggodalmat okozni.