ENSZ-bíróság: Ugandának 325 millió dollár kártérítést kell fizetnie Kongónak

A megítélt összeg jóval alacsonyabb a több mint 11 milliárd dollárra vonatkozó kártérítési kérelemnél, amelyet Kongó nyújtott be a bírósághoz. 2022.02.10 06:30 MTI

Az ENSZ Nemzetközi Bírósága szerdai ítéletében arra kötelezte Ugandát, hogy az 1998-2003 között lezajlott kongói háború idején elsősorban Ituri tartományban elkövetett erőszak miatt fizessen 325 millió dollár kártérítést a Kongói Demokratikus Köztársaságnak.



A megítélt összeg jóval alacsonyabb a több mint 11 milliárd dollárra vonatkozó kártérítési kérelemnél, amelyet Kongó nyújtott be a bírósághoz. A hágai székhelyű testület azonban a kereset több pontját is elutasította, mivel nem talált elég bizonyítékot egyebek között a gazdasági károkra vonatkozóan Kongó számításainak alátámasztására.



Az ítélet értelmében Ugandának 225 millió dollárt kell fizetnie a polgári lakosságnak okozott károk miatt, amelyek magukban foglalják a nemi erőszakot, gyerekek besorozását katonának és mintegy félmillió ember kitelepítését. A bíróság további 40 millió dollárt állapított meg vagyoni és 60 millió dollárt a természetben okozott károk miatt.



Ugandának az összeget öt év alatt, 65 millió dolláros összegű részletekben kell megfizetnie. Az utalási kötelezettség ez év szeptemberében kezdődik.



A Nemzetközi Bíróság már 2005-ben megállapította, hogy Uganda megsértette a nemzetközi jogot, amikor megszállta a Kongói DK tartományát, és más fegyveres csoportokat is támogatott az 1998-2003 között dúló háborúban.



A bíróság akkor arra kötelezte a két szomszédos államot, hogy folytassanak tárgyalásokat a jóvátételről, de 2015-ben Kongó újra a testülethez fordult, mondván, hogy az egyeztetések megrekedtek.



Kongó 1999-ben Ruanda és Burundi ellen is panaszt emelt a hágai bíróságnál, agresszióval és a törvényes kormány ellen lázadók támogatásával vádolva őket, ez a két ország azonban nem fogadta el a nemzetközi bíróság illetékességét.