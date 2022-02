Koronavírus-járvány

Megfertőződött a szlovén miniszterelnök

Pozitív lett szerdán Janez Jansa szlovén miniszterelnök koronavírus-tesztje - ezt a kormányfő közölte Twitter-oldalán, amelyhez fotót is mellékelt a gyorsteszt eredményéről.



Bejegyzésében a kormányfő azt írta: a Covid-19 összes tipikus tünetét tapasztalja magán, bár mind enyhék. "Maradjon is így" - tette hozzá.



"A családom két évig sikeresen elkerülte a koronavírust" - írta, hozzáfűzve: egészen keddig, amikor mindkét fia tesztje pozitív lett. Jansa még kedden is negatív volt, de szerdára a gyorsteszt már pozitív eredményt mutatott.



Szlovéniában leszálló ágába érkezett a koronavírus-járvány ötödik hulláma. Az elmúlt 24 órában 5076 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak az országban, és 18 beteg halt meg a vírus okozta Covid-19-betegségben. Kórházban 1056 beteget ápolnak, közülük 147-en vannak intenzív osztályon. A valamivel több mint kétmillió lakosú országban eddig 1 262 083-an kaptak védőoltást, közülük 1 213 779-en mindkét adagot felvették.