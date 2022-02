Szabadság-konvoj

USA-Kanada hidat blokkolt a Freedom Convoy - videók

A kamionosok közel egy napig akadályozták a forgalmat a Covid oltási kötelezettség és az utazási korlátozások miatti tiltakozásul. 2022.02.08

Kanadai kamionosok hétfőn az Ottawából Michiganbe, azaz a Kanadából az Egyesült Államokba vezető sztrádát lezárták, az Ambassador-hídat pedig teljesen elfoglalták a térségben zajló Freedom Convoy tüntetések részeként. Az ontariói rendőrség másnap megerősítette, hogy az útvonal újra megnyílt, a tiltakozók feloszlottak, a forgalmi dugó pedig megszűnt.



A felvételeken látható volt, amint a tüntetők kamionkonvojukkal elállják a forgalmas útvonalat, a michigani agrárvállalkozói szövetség pedig aggodalmát fejezte ki a tiltakozásnak az ellátási láncra gyakorolt hatása miatt. A tüntetés mintegy négyórás késést okozott az átkelésre várakozóknak, mielőtt a kanadai hatóságok hétfő este "ideiglenesen lezártnak" nyilvánították az útvonalat.

At Ambassador Bridge in Detroit-Windsor. More civil disobedience. #FreedomConvoy2022 pic.twitter.com/50ijL71voy — Dr. Syke Treadcroft in free Florida (@SykeTreadcroft) February 8, 2022

The Ambassador Bridge between Detroit, MI and Windsor, ON shut down by a trucker convoy blockade.pic.twitter.com/OxscOpcXfc — Milhouse Van Houten 🇨🇦🚛🚚🚛🛻🇨🇦 (@Milhouse_Van_Ho) February 8, 2022

A Szabadságkonvoj tüntetői eredetileg egy olyan kanadai szabály bevezetése ellen tiltakoztak, amely előírja, hogy a teherautósoknak be kell oltatniuk magukat, ha át akarják lépni az amerikai-kanadai határt, ám a mozgalom végül a szélesebb körű Covid-korlátozások elleni fellépéssé nőtte ki magát.



A múlt hónapban Kanada elkezdte megtagadni a belépést a határon átkelni szándékozó, nem beoltott amerikai kamionosoktól, míg az Egyesült Államok viszonossági szabályozást vezetett be a kanadai sofőrök számára. Az első tüntetők nem sokkal később érkeztek Ottawába, a járművek január 28-án érték el a várost.

US, traffic paralyzed from Detroit to Windsor tonight. US - Canada border blocked by Canadian truckers after the Ambassador Bridge. Over 25% of all merchandise trade between the US and Canada passes through this border. pic.twitter.com/tIxkjEf6ZX — RadioGenova (@RadioGenova) February 8, 2022

Windsor, the Ambassador Bridge closed due to the protest of the truckers. After Coutts, another strategic US - Canada border crossing is blocked. pic.twitter.com/9wbjirVWqv — RadioGenova (@RadioGenova) February 8, 2022

Az ottawai blokádok és tüntetések miatt a város polgármestere, Jim Watson vasárnap szükségállapotot hirdetett ki, mivel aggályosnak tartotta, hogy a Freedom Convoy "komoly veszélyt és fenyegetést jelent a lakosok biztonságára és védelmére".



"Békés tüntetésnek voltunk tanúi, és több olyan emberiességi cselekedetet figyeltünk meg, amelyek meghatározzák, mit jelent kanadainak lenni" - fogalmaztak a tüntetők a hídblokádot megelőző nyilatkozatukban.



Justin Trudeau kanadai miniszterelnök az ország alsóházában tartott beszédében elítélte a kamionosokat, a Freedom Convoy-t "a demokráciánkat és polgártársaink mindennapi életét" fenyegető veszélynek nevezve.