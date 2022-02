Koronavírus-járvány

Csökkenésnek indult a súlyos betegek száma Izraelben

Csökkenésnek indult a súlyos Covid-19-megbetegedések száma Izraelben, s mellettük tovább csökken a koronavírusos fertőzöttek száma is - jelentette az egészségügyi minisztérium kedden.



A két nappal ezelőtti, a koronavírus megjelenése óta mért legmagasabb értékről lefelé mozdult el a kórházi ellátást igénylő súlyos Covid-19-betegek száma, kedden 1161 súlyos esetet tartanak nyilván az összesen 2678 kórházban ápolt Covid-19-ben szenvedők közül. Lélegeztetőgép segítségére szorul 288 beteg, és 21 embert próbálnak megmenteni műtüdővel.



Hétfőn közel 200 ezer teszt elvégzésével 43 852 új vírushordozót azonosítottak, 24,1 százalékos pozitivitási aránnyal. Jelenleg összesen 318 291 aktív esetet tartanak számon Izraelben, s mellettük 44 223-an házi karanténban tartózkodnak, mert fertőzöttel érintkeztek.



A koronavírus-járvány megjelenése óta 3 262 672 vírushordozót regisztráltak a hatóságok az egészségügyi minisztérium adatai szerint a mintegy 9,4 millió lakosú országban.



Az R mutató, vagyis a fertőzési mutató tovább mérséklődött 0,82-re, vagyis száz fertőzött 82 embernek adja át a vírust, ami a járvány további visszaszorulását jelzi. Az ötödik, omikron vírusváltozat okozta hullámban, decemberi csúcspontján ez a mutató 2,12 volt.



Izraelben szinte valamennyi, szám szerint 277 település továbbra is "erősen fertőzött" kategóriában van, mindössze 3 helyet jeleznek a közepesen fertőzött "narancssárga" színkóddal.



Tavaly december vége óta 6 693 602, ötévesnél idősebb embert - az ország lakosságának 71,98 százalékát - oltották be legalább egyszer a Pfizer/BioNTech vakcinájával. 4 450 249-en, a lakosság 47,86 százaléka már három oltást kapott, és 673 047-en adatták be maguknak a negyedik - azaz a második emlékeztető - oltást.



A SARS-CoV-2-vírus okozta betegségben tavaly február óta 9226-an, az utóbbi hét napon 282-en haltak meg.