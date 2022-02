Koronavírus-járvány

Ukrajnában elérheti a hatvanezret a napi új fertőzöttek száma

Ukrajnában az újonnan regisztrált koronavírusos fertőzöttek száma az elkövetkező két hétben elérheti a napi hatvanezret, a járványhelyzet csak márciusban stabilizálódhat - jelentette ki Viktor Ljasko egészségügyi miniszter a hétfői tájékoztatóján.



"Ukrajnában zsinórban négy hete tart a növekedés, és a következő öt hétben is ugyanez várható. Várhatóan csak ezután kezdhet stabilizálódni a helyzet és csökkenhet a naponta diagnosztizált új fertőzöttek száma" - fejtette ki a tárcavezető.



Annak ellenére, hogy az ország nyugati részében súlyosbodik a helyzet, a kormányzat egyelőre nem szigorított a régiókban a korlátozásokon. Továbbra is csak két régió - a nyugat-ukrajnai Ivano-Frankivszk és Rivne megye - van még a járványhelyzet szerinti legnagyobb kockázatot jelző, vörös színkódú besorolásban.



Hétfőtől már a 14-18 év közötti korosztályba tartozók is megkaphatják a védőoltás felvételéért járó pénzjutalmat. A Volodimir Zelenszkij elnök által kezdeményezett, tavaly decemberben elindított program keretében minden ukrán, aki felvette az oltás két dózisát, az államtól ezer hrivnyát kap, amelyet csakis kijelölt célokra, azaz belföldi turizmusra, kulturális eseményekre és sportbérletekre fordíthat. A hatvanévesnél idősebbek ezenkívül gyógyszervásárlásra, a kiskorúak pedig tanulásra is elkölthetik az összeget. A kijevi vezetés a programmal azokat a vállalkozókat kívánja segíteni, akiket a leginkább sújtottak a járvány miatt bevezetett korlátozások.



Ukrajnába megérkezett az első szállítmány a koronavírus gyógyítására kifejlesztett, amerikai gyártású Molnupiravir nevű gyógyszerből, hatvanezer kúrára elegendő mennyiség. Az egészségügyi miniszter közlése szerint ez a gyógyszer elsősorban a kockázati csoportokba tartozó betegek kezelésére szolgál annak megelőzésére, hogy a fertőzés súlyos szövődményeket okozzon. A várakozások szerint áprilisig a gyógyszerből még 240 ezer kúrára elegendő mennyiség érkezik az országba.



A diagnosztizált fertőzöttek száma Ukrajnában hétfőre 23 378-cal 4 307 437-re, az elhunytaké 115-tel 101 392-re, az aktív betegeké pedig több mint 18 ezerrel 524 953-ra emelkedett. Az elmúlt napon 2699 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteget szállítottak kórházba.