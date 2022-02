Jog

Uniós biztosok: a női nemi szervek megcsonkítása bűncselekmény

A női nemi szervek megcsonkítása bűncselekmény és a nők emberi jogainak megsértése, ennek véget kell vetni - írták pénteken közös nyilatkozatukban az Európai Bizottság biztosai a női nemi szervek megcsonkításával szembeni zéró tolerancia február 6-ai nemzetközi napja alkalmából.



A nyilatkozatot Josep Borrell, az unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője, Vera Jourová, az értékekért és az átláthatóságért, Dubravka Suica, a demokráciáért és a demográfiáért, Helena Dalli, az egyenlőségért, valamint Jutta Urpilainen, a nemzetközi partnerségekért felelős biztos írta alá.



A közleményben kiemelték: "Semmi sem indokolhatja ezt a borzalmas, rendkívül súlyos következményekkel járó gyakorlatot, amely romboló hatású a nők és lányok fizikai és mentális egészségére nézve, fertőzéseket, meddőséget és krónikus fájdalmat okozhat. (...) Ez a beavatkozás nők és lányok ezreinek életét és jólétét veszélyezteti, és egyes esetekben akár halálos is lehet" - hívták fel a figyelmet.



A biztosok rámutattak, hogy bár ez a gyakorlat egyre kevesebbszer fordul elő, a koronavírus-járvány lelassította a felszámolás folyamatát. A korlátozó intézkedések idején különösen fontos, hogy az érintettek továbbra is hozzáférjenek a megelőzési, védelmi és gondozási szolgáltatásokhoz - hangsúlyozták.



Közölték, hogy a bizottság átfogó gyermekjogi stratégiát terjesztett elő, amelynek szintén célja, hogy véget vessen a gyermekek elleni erőszaknak, így a női nemi szervek megcsonkításának is. Még az idén a nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és megelőzéséről szóló jogalkotási javaslatot is tesz az uniós végrehajtó testület.



A női nemi szervek megcsonkítása világszintű probléma, amely Európában is jelen van - emlékeztettek a közleményben. Az uniós becslések szerint csak 13 európai országban 180 000 lányt fenyeget a csonkítás veszélye, miközben Európában már 600 000 nő él a brutális csonkítás következményeivel.