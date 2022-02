Szabadság-konvoj

Ottawa ostrom alá került - országos lázadás miatt fújt riadót a rendőrség - videók

Az ottawai rendőrségi szolgálatok tanácsa szombat délután rendkívüli ülést tartott, de nem sikerült világos intézkedési tervet kidolgozniuk a kamionsofőrökkel és támogatóikkal kapcsolatban, akik több mint egy hete tiltakoznak az ország Covid-19 kötelező előírásai ellen.



"A megszállás nyolcadik napján vagyunk. A városunk ostrom alatt áll. Amit látunk, az nagyobb, mint egy ottawai városi probléma. Ez egy országos lázadás. Ez őrület. Konkrét tervre van szükségünk, hogy véget vessünk ennek" - mondta a testület elnöke, Diane Deans, Ottawa városi tanácsának tagja a közel kétórás virtuális vita elején.



Peter Sloly ottawai rendőrfőnök egyetértett a nő helyzetleírásával, mondván, hogy a helyi rendfenntartó erők "soha nem voltak hivatottak arra, hogy egy megostromlott várossal foglalkozzanak", és elítélte, hogy nem állt rendelkezésre elegendő erőforrás - és jogi felhatalmazás - a tüntetés feloszlatására.



Deans megkérdezte Sollyt, hogy milyen erőforrásokra és segítségre van szüksége ahhoz, hogy "most azonnal" véget vessen a tüntetésnek, és hogy a város kérjen-e segítséget a szövetségi kormánytól vagy akár a hadseregtől. Solly azt mondta, hogy "nincs gyors válasz", mivel a helyzet folyamatosan változik, és megismételte, hogy "nem rendelkezünk elegendő erőforrással ahhoz, hogy megfelelően és hatékonyan kezeljük ezt a helyzetet".

Egy ponton Deans azon tűnődött, hogy a városnak van-e jogi alapja arra, hogy törvénytelen gyülekezést, majd lázadást hirdessen, hogy tömeges letartóztatásokat hajtson végre, ahelyett, hogy "egyszerre csak egy büntetőeljárást folytasson".



"Olyan sok ember van odakint, akik egy szélesebb körű... zűrzavaros cselekményben vesznek részt, hogy képesnek kell lennünk arra, hogy az egészet ellenőrzésünk alá vonjuk" - mondta.



Nem engedhetjük, hogy ez a fajta terrorizmus így folytatódjon a közösségünkben.



Szombat délutánra a rendőrség becslései szerint legalább "500, a tüntetéshez kapcsolódó nehézgépjármű tartózkodott a piros zónában", mivel több ezer ember csatlakozott a Parlament Hillen és Ottawa más pontjain zajló tüntetéshez a második hétvégén. Ellentüntetők kisebb csoportjait is jelentették az utcákon, még akkor is, ha az utolsó pillanatban egy jelentős rivális eseményt lefújtak.

A kötelezőoltás-ellenes mozgalom messze túlterjedt az ország fővárosán: a Szabadságkonvojjal szolidaritást vállalva Torontóban is nagyszabású tüntetést tartottak, ahol a rendőrség szombaton útlezárásokat állított fel az egész belvárosban.

Vehicles and people must make room for emergency vehicles to pass through.

Peel medics were slowed at Avenue and Bloor due to trucks and protestors. This is unacceptable and will not be tolerated.

There are traffic delays across the city due to protests. pic.twitter.com/qqX2RyfUto — Toronto Police Operations (@TPSOperations) February 5, 2022

Az ellentüntetők egy csoportja az egészségügyi dolgozókat támogató táblákat tartott a kezében.

Több ezer tüntető érkezett Québec tartomány fővárosába is, míg Vancouverben rivális tüntetők álltak egymással szemben.

Clips coming out of Quebec City on social media this afternoon. Large crowd assembled in front of the National Assembly to oppose COVID-19 mandates. High spirits and chanting.



I have never seen anything like this. This is happening across Canada. pic.twitter.com/X3mvLy8MTS — Cosmin Dzsurdzsa (@cosminDZS) February 5, 2022

Kisebb tüntetésekről számoltak be Calgary Frederictonból, Reginából és Winnipegből.

Truckers convoy currently blocked by counter protesters on bicycles in Vancouver along terminal ave@CTVVancouver pic.twitter.com/j6VYQaAEwD — Travis Prasad (@TravisPrasadCTV) February 5, 2022

A tüntetők megfogadták, hogy addig maradnak az utcán, amíg minden kötelezvény és Covid-19 korlátozás meg nem szűnik. A hatóságok a tiltakozást jól szervezett, rendbontó megszállásnak minősítették, és úgy festették le őket, mint akik "egyre ingatagabb és egyre veszélyesebb" kellemetlenséget jelentenek a törvénytisztelő polgárok megélhetésére.



Az ottawai rendőrség már korábban bejelentette, hogy minden lehetséges eszközt és taktikát bevet a Freedom Convoy leállítására. Egy pénteki sajtótájékoztatón Sloly még arra is figyelmeztette rendőrtársait, hogy bárkit, akit "élelmiszert, vizet, üzemanyagot, fuvart vagy pénzt" látnak adni egy tüntetőnek, a törvény teljes szigorával üldözni fogják.



A rendőrök összegyűjtik a vezetői igazolványokat, a forgalmi és biztosítási adatokat, valamint a pénzügyi információkat, ahol csak lehet, hogy segítsék a jövőbeli büntetőeljárásokat - figyelmeztetett Sloly. Bár a rendőrfőnök dicsérte a testületet, hogy az elmúlt héten csökkentették a kamionok számát Ottawa belvárosában, ragaszkodott ahhoz, hogy a testület "nem vigasztalódik ezekkel az eddigi operatív sikerekkel", és ehelyett azzal érvelt, hogy a céljuk az, hogy "véget vessenek a tüntetésnek", bármilyen eszközzel.



"Minden napirenden van" - ismételte meg a sajtótájékoztatón a rendőrfőnök, aki szerint a tüntetés mértéke "példa nélküli". A rendőrfőnök többször is felidézte a január 6-i amerikai Capitoliumi zavargások kísértetét, arra utalva, hogy az ő erői az egyetlen dolog, amely a békés tüntetés és a teljes káosz között áll.