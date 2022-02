Színes

Mégsem bontják le Rotterdam legendás hídját

Ahmed Abutaleb rotterdami polgármester szerint nem érkezett kérelem a város legendás hídja, a Koningshaven részleges lebontására, hogy Jeff Bezos amerikai milliárdos újonnan épülő luxusjachtja áthajózhasson alatta - írta a Dutchnews holland hírportál pénteken.



A héten a holland sajtó arról számolt be, hogy az Amazon.com alapítója és a szuperjachtját gyártó hollandiai Oceanco hajóipari vállalat azzal a kéréssel fordult a rotterdami polgármesteri hivatalhoz, hogy bontsák meg a műemlékvédelem alatt álló híd felszerkezetét, hogy a 40 méter magas árboccal tervezett vízi jármű áthaladhasson alatta.



A Maas folyó fölé 1927-ben emelt acélszerkezetű vasúti hidat, amelyet a helyiek De Hefként emlegetnek, 2017-en újították fel, akkor a városi tanács ígéret tett arra, hogy többet nem szedik szét. A hír nagy port kavart a városban, sajtóforrások szerint a tanács hajlana az engedélyezésre, míg a helytörténészek határozottan ellenzik.



A rotterdami polgármester pénteken úgy nyilatkozott, hogy mivel még hivatalos kérelem nem érkezett a részleges lebontásra, így döntés sem született az ügyben.



A Dutchnews szerint polgármester megjegyzése azért figyelemre méltó, mert a város tisztviselői korábban úgy nyilatkoztak, hogy megadnák az engedélyt. Abutaleb viszont azt mondta: ha a hivatalos kérelmet benyújtják, akkor döntés meghozatala előtt minden érdeket figyelembe vesznek: a térség gazdagsági, tengerészeti érdekeit és a műemlékvédelmi szempontokait is. Leszögezte: amennyiben az engedélyt megadnák, "a bontási költségeket természetesen a hajó vevőjének kell állnia".



A holland média beszámolt arról, hogy az ügy a közösségi médiában is heves reakciókat váltott ki: a Facebookon mintegy 1900-an jelezték érdeklődésüket az esemény iránt, melyben arra szólítják fel Rotterdam lakóit, hogy záptojással dobálják meg a jachtot, amikor áthalad a híd alatt.



"Rotterdamot a helyiek építették újjá a második világháborús romokból, és nem fogjuk hagyni, hogy a hidat szétszedjék egy megalomániás milliárdos miatt. Harc nélkül nem!" - írták a Facebookon kezdeményezők.



A holland Zöldpárt rotterdami frakciója rendkívüli vitát akar a kérdéssel kapcsolatban. "Ez az ember (Jeff Bezos) strukturális kizsákmányolással, adóelkerüléssel, a jogszabályok kijátszásával kereste a pénzét, most pedig miatta le kell bontani a gyönyörű nemzeti emlékművünket?" - nyilatkozta a sajtónak Stephan Leewis, rotterdami tanács zöld képviselője.



A polgármesteri hivatal több tagja viszont azzal érvel, hogy mennyi új munkahelyet teremtettek a hajó építésével, továbbá hajógyártás és az ágazathoz tartozó tevékenységek fontos bevételi forrást jelentenek a helyi önkormányzatnak. Az építőipari szakértők szerint a felszerkezet kiemelése nem "okozna túl nagy gondot", elvileg egy nap alatt is befejeződének a munkálatok, és a hidat eredeti állapotába építenék vissza.

