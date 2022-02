Koronavírus-járvány

Ukrajnában egyre nő a fertőzöttek és a kórházi ápolásra szorulók száma

Az országban egy nap alatt minden korábbi csúcsot meghaladó számú, csaknem 40 ezer új fertőzöttet jegyeztek fel. 2022.02.03 15:25 MTI

Gyors ütemben növekszik a kórházi ápolásra szoruló koronavírusos betegek száma Ukrajna nyugati régióiban, ahol a legalacsonyabb a lakosság átoltottsága - közölte csütörtökön az egészségügyi minisztérium, miközben az országban egy nap alatt minden korábbi csúcsot meghaladó számú, csaknem 40 ezer új fertőzöttet jegyeztek fel.



A tárca a Telegram üzenetküldő portálon arról tájékoztatott, hogy a kórházi helyzet jelenleg a nyugat-ukrajnai Ivano-Frankivszk megyében a legsúlyosabb, ahol a koronavírusos betegek ellátására kijelölt intézmények telítettsége elérte a 64,8 százalékot. Országos átlagban a kórházi ágyak 38 százaléka foglalt, jelenleg 26 681 embert ápolnak egészségügyi intézményben.



Az egészségügyi minisztérium által közölt legfrissebb adatok alapján továbbra is két nyugat-ukrajnai régió, Ivano-Frankivszk és Rivne van a legszigorúbb korlátozásokkal járó, vörös színkóddal jelölt besorolásban, csupán kettő maradt a legenyhébb kockázatú sárgában, a többi pedig - köztük a főváros, Kijev - már a figyelmeztetőnek számító narancs kategóriában van. Az Ukrajinszka Pravda hírportál szerint hamarosan újabb 9 megye - köztük Kárpátalja - kerülhet át vörös besorolásba.



Ukrajnában a tömegrendezvényeket, a bevásárlóközpontokat, a kulturális és sportlétesítményeket a vörös kategóriában lévő régiókban csakis azok látogathatják, akik felvették a védőoltás mindkét dózisát, átestek a fertőzésen, vagy friss negatív PCR-teszttel rendelkeznek. A sárga és narancs besorolású régiókban ehhez elegendő az oltás első adagjának felvétele is. A narancs kategóriában lévő régiókban viszont a helyi vezetés szigoríthat a korlátozásokon.



Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) arról számolt be, hogy Kárpátalján lelepleztek egy helybeli orvost, aki hamis Covid-igazolásokat állított ki, és tevékenységével havonta csaknem félmillió hrivnya bevételre tett szert. Az illető a Kárpátaljai Területi Tanács Népegészségügyi Központjában dolgozott, mint fertőző betegségekre szakosodott orvos. Egy hamis igazolásért 3500 hrivnyát kért, és havonta legalább százat állított ki. A közleményben arra nem tért ki az SZBU, hogy az orvos mióta folytatta ezt a tevékenységet. Ukrajnában Kárpátalja azon régiók közé tartozik, ahol a legalacsonyabb a lakosság átoltottsága.



A diagnosztizált fertőzöttek száma Ukrajnában csütörtökre - újabb csúcsot döntve - 39 620-szal 4 169 897-re, az elhunytaké 210-zel 100 809-re, az aktív betegeké pedig több mint 30 ezerrel 418 234-re emelkedett.



Az elmúlt napon 4136 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteget szállítottak kórházba.



A legfrissebb adatok szerint valamely oltás mindkét dózisát eddig 14 700 198-an adatták be maguknak a mintegy 42 millió lakosú országban, további 696 527-en pedig még csak az első adagot vették fel. Harmadik, emlékeztető oltást eddig 398 374-en kaptak. Szerdán 75 195 embert oltottak be.