Koronavírus-járvány

Hatályon kívül helyezte a cseh bíróság azt a kormányrendeletet, hogy csakis beoltottak látogathatnak vendéglőket

Hatályon kívül helyezte szerdán a legfelsőbb cseh közigazgatási bíróság azt a kormányrendeletet, miszerint a vendéglőket csakis a beoltottak vagy a Covid-19-en a közelmúltban átesettek látogathatják - jelentette a közszolgálati cseh rádió.



Az egészségügyi minisztériumnak most hét napja van arra, hogy eleget tegyen a bírósági döntésnek. Petr Fiala miniszterelnök bejelentette, hogy rendkívüli kormányülést hív össze az egyébként az utóbbi időben a közéletben és a sajtóban is sokat vitatott téma új rendezésére.



Petr Mikes, a legfelsőbb bíróság egyik bírája szerint a kormány előtt most két lehetőség áll: vagy engedélyezi, hogy a friss PCR-teszttel rendelkezők is látogathassák a vendéglőket és a szállodákat, vagy újra szükségállapotot hirdet. Mikes azt mondta: a jelenlegi szabályozás diszkriminatív.



Csehországban már hetek óta tüntetések vannak a koronavírus-járvány miatti korlátozások és óvintézkedések ellen, amelyeket elsősorban a Chcípl PES (Elpusztult a kutya) elnevezésű polgári kezdeményezés szervez. A PES a hivatalos járványellenes rendszer nevének cseh rövidítése, de kutyát is jelent. Innen a civil kezdeményezés neve. A mozgalmat tavaly év elején olyan kisvállalkozók hozták létre, akik a koronavírus terjedése elleni intézkedések miatt a megélhetésüket látják veszélyeztetve.



A tüntetők szeretnék elérni, hogy a kormány helyezze hatályon kívül a pandémiatörvényt, amelynek alapján a parlament a kormányt rendkívüli intézkedések meghozatalára hatalmazhatja fel anélkül, hogy szükségállapotot kellene kihirdetni. A képviselőház a héten azért tűzte napirendre a témát, mert a kormányon lévő ötpárti jobboldali koalíció módosításokkal hatékonyabbá szeretné tenni a jogszabályt.



Csehországban kedden mintegy 57 ezer új igazolt koronavírus-fertőzést mutattak ki a laboratóriumi tesztek, ami a duplája az egy héttel ezelőtti napi eseteknek. Ebből majdnem 10 ezer személynél újrafertőződésről van szó. A kórházakban 2653 személyt kezelnek, közülük mintegy 200 állapotát minősítették súlyosnak az orvosok.