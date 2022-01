Időjárás

Megdermedt leguánok potyognak a fákról a szokatlan hidegben Dél-Floridában

Megdermedt leguánok potyognak a fákról a szokatlan hidegben Dél-Floridában, ahol több mint egy évtized legalacsonyabb hőmérsékleteit mérik ezekben a napokban - írja a BBC.



Az amerikai Országos Időjárási Szolgálat (NSW) szerint vasárnap mínusz 4 fokra is lecsökkent a hőmérséklet az enyhe éghajlatáról híres Floridában.



A leguánok hidegvérű hüllők, amelyek a környezettől és a napsütésből nyerik az életükhöz, a mozgáshoz szükséges hőt. Ha túl alacsony a hőmérséklet, a leguánok megdermedhetnek és kómába eshetnek, és a fákon szunnyadó állatok a fölre eshetnek.



A hideg ellenére a legtöbb leguán életben marad, lélegzik, és főbb testfunkciói tovább működnek. Később, amikor kisüt a nap, "felolvadnak" és "életre kelnek".



A meteorológiai szolgálat előre figyelmeztette a dél-floridai lakosságot, hogy legyen óvatos, mert a leguánok lelassulhatnak vagy mozdulatlanná válhatnak.



Nem ez az első eset, hogy a meredek hőmérsékletcsökkenés miatt földre potyogtak a leguánok Floridában, de a jelenség veszélyes lehet, ha a hüllők autókra vagy emberekre zuhannak.



A túl erős lehűlés életveszélyt jelent a leguánokra, egy 2010-es hideghullám meg is tizedelte a floridai populációt.



A másfél métert és 7,5 kilogrammot is elérő leguán invazív fajnak számítanak Észak-Amerikában, ahova teherhajók potyautasaiként került a melegebb közép- és dél-amerikai térségekből.



Hétfőre az NSW már azt jósolta, hogy kisüt a nap Floridában.

This one goes out to everyone who thinks the frozen iguana thing isn't real. pic.twitter.com/Cfq55uOSa8 — Connie Ogle (@OgleConnie) January 30, 2022

Y'all a iguana fell on my head yesterday morning. He was frozen. pic.twitter.com/yLzPXMY5QG — Key🗝 (@KaySo_Sweet) January 30, 2022